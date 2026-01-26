Sepp Blatter invita i tifosi di calcio a saltare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti: "State lontani dagli USA!"
L'ex presidente della FIFA ha sostenuto le richieste ai tifosi di boicottare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti questa estate.
L'ex presidente della FIFA Sepp Blatter ha espresso il suo sostegno a richieste ai tifosi di boicottare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti questa estate. L'ex capo della FIFA ha ripreso l'avvocato svizzero anticorruzione Mark Pieth, che ha avvertito che i recenti incidenti di sicurezza negli Stati Uniti (leggi: l'uccisione di Alex Pretti) rendono rischioso viaggiare per il torneo.
Blatter ha commentato sui social media, sostenendo la posizione di Pieth secondo cui i sostenitori potrebbero essere più sicuri a guardare l'azione da casa. Pieth ha evidenziato la morte di due cittadini statunitensi, tra cui la manifestante Renee Good, come motivi per cui i tifosi dovrebbero riflettere due volte prima di assistere alle partite negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall'11 giugno al 19 luglio.
"I tifosi dovrebbero aspettarsi che, se non si comportano correttamente con le autorità, potrebbero essere mandati a casa immediatamente," ha detto Pieth. Blatter ha aggiunto che tali avvertimenti "difficilmente incoraggiano i tifosi ad andare lì." Le dichiarazioni arrivano mentre la FIFA continua sotto la guida di Gianni Infantino, che ha coltivato legami con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e dopo la controversa uscita di Blatter dall'organizzazione nel 2015...