Sepp Blatter invita i tifosi di calcio a saltare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti: "State lontani dagli USA!"

L'ex presidente della FIFA Sepp Blatter ha espresso il suo sostegno a richieste ai tifosi di boicottare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti questa estate. L'ex capo della FIFA ha ripreso l'avvocato svizzero anticorruzione Mark Pieth, che ha avvertito che i recenti incidenti di sicurezza negli Stati Uniti (leggi: l'uccisione di Alex Pretti) rendono rischioso viaggiare per il torneo.

Blatter ha commentato sui social media, sostenendo la posizione di Pieth secondo cui i sostenitori potrebbero essere più sicuri a guardare l'azione da casa. Pieth ha evidenziato la morte di due cittadini statunitensi, tra cui la manifestante Renee Good, come motivi per cui i tifosi dovrebbero riflettere due volte prima di assistere alle partite negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall'11 giugno al 19 luglio.

"I tifosi dovrebbero aspettarsi che, se non si comportano correttamente con le autorità, potrebbero essere mandati a casa immediatamente," ha detto Pieth. Blatter ha aggiunto che tali avvertimenti "difficilmente incoraggiano i tifosi ad andare lì." Le dichiarazioni arrivano mentre la FIFA continua sotto la guida di Gianni Infantino, che ha coltivato legami con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e dopo la controversa uscita di Blatter dall'organizzazione nel 2015...