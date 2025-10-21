Serata di disfatta in Champions League: 43 gol segnati martedì
Il PSV ha battuto il Napoli 6-2, l'Arsenal ha punito l'Atleti 4-0, il PSG ha distrutto il Leverkusen 7-2... non c'è pietà in Champions League.
Martedì è stata una notte di disfatte in Champions League. Fatta eccezione per Kairat vs Pafos nel pomeriggio, che si è conclusa 0-0, il resto delle partite è stato deciso da due o più gol, a partire dal 6-1 del Barcellona contro l'Olympiacos nel pomeriggio.
Il risultato più grande è stato Paris Saint-Germain contro Leverkusen, con i campioni di Francia che hanno distrutto la squadra locale 7-2 in una partita 10 contro 10, poiché entrambe le squadre hanno avuto giocatori espulsi nell'arco di quattro minuti.
Il Newcastle ha segnato tre gol contro Benfica, Inter, Arsenal e Borussia Dortmund ne ha segnati quattro contro Union Saint-Gulloise, Atlético de Madrid e Copenhagen, mentre il PSV Eindhoven ha sbalordito il Napoli, terzo migliore in Serie A, 6-2. In confronto, la vittoria del Manchester City contro il Villarreal, per 2-0, sembra quasi "umile".
È chiaro che il formato della Champions League con la fase a gironi, sta funzionando, almeno se quello che stai cercando qui è spettacolo e gol. Ogni gol conta per la gara serrata del campionato. Vedremo domani se si avvicineranno ai 43 gol segnati in nove partite di oggi...
Risultati Champions League di martedì 21 ottobre
- Barcellona - Olympiacos 6-1
- Kairat 0-0- Pafos
- Newcastle 3-0 Benfica
- PSV 6-2 Napoli
- Leverkusen 2-7 PSG
- Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
- Copenaghen - Dortmund 2-4
- Villarreal 0-2 Manchester City
- Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
Le partite di Champions League di mercoledì 22 ottobre
- Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 CET
- Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET
- Chelsea-Ajax: 21:00 CET
- Real Madrid-Juventus: 21:00 CET
- Sporting vs. Marsiglia: 21:00 CET
- Monaco-Tottenham: 21:00 CET
- Atalanta-Slavia Praga: 21:00 CET
- Eintracht Francoforte-Liverpool: 21:00 CET
- Bayern-Club Brugge: 21:00 CET