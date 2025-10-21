Serata di disfatta in Champions League: 43 gol segnati martedì

HQ

Martedì è stata una notte di disfatte in Champions League. Fatta eccezione per Kairat vs Pafos nel pomeriggio, che si è conclusa 0-0, il resto delle partite è stato deciso da due o più gol, a partire dal 6-1 del Barcellona contro l'Olympiacos nel pomeriggio.

Il risultato più grande è stato Paris Saint-Germain contro Leverkusen, con i campioni di Francia che hanno distrutto la squadra locale 7-2 in una partita 10 contro 10, poiché entrambe le squadre hanno avuto giocatori espulsi nell'arco di quattro minuti.

Il Newcastle ha segnato tre gol contro Benfica, Inter, Arsenal e Borussia Dortmund ne ha segnati quattro contro Union Saint-Gulloise, Atlético de Madrid e Copenhagen, mentre il PSV Eindhoven ha sbalordito il Napoli, terzo migliore in Serie A, 6-2. In confronto, la vittoria del Manchester City contro il Villarreal, per 2-0, sembra quasi "umile".

È chiaro che il formato della Champions League con la fase a gironi, sta funzionando, almeno se quello che stai cercando qui è spettacolo e gol. Ogni gol conta per la gara serrata del campionato. Vedremo domani se si avvicineranno ai 43 gol segnati in nove partite di oggi...

Risultati Champions League di martedì 21 ottobre



Barcellona - Olympiacos 6-1



Kairat 0-0- Pafos



Newcastle 3-0 Benfica



PSV 6-2 Napoli



Leverkusen 2-7 PSG



Union Saint-Gilloise 0-4 Inter



Copenaghen - Dortmund 2-4



Villarreal 0-2 Manchester City



Arsenal 4-0 Atlético de Madrid



Le partite di Champions League di mercoledì 22 ottobre



Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 CET



Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET



Chelsea-Ajax: 21:00 CET



Real Madrid-Juventus: 21:00 CET



Sporting vs. Marsiglia: 21:00 CET



Monaco-Tottenham: 21:00 CET



Atalanta-Slavia Praga: 21:00 CET



Eintracht Francoforte-Liverpool: 21:00 CET



Bayern-Club Brugge: 21:00 CET

