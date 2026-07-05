Serena Williams con il cuore spezzato per essersi ritirata dal doppio a Wimbledon dopo che il torneo aveva ritardato la loro partita

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Serena Williams e Venus Williams non parteciperanno al doppio di Wimbledon, Serena ha subito un infortunio al ginocchio durante la partita di singolare di lunedì, una sconfitta al primo turno nel suo ritorno quattro anni dopo, e non si è ripresa in tempo, nonostante i tentativi straordinari della competizione di ritardare il match il più possibile.

"Mi spezza il cuore dover ritirarmi dai doppi. Tornare a competere è stato un dono, e l'opportunità di giocare di nuovo al fianco di Venus ha significato il mondo per me. Ho fatto tutto il possibile ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora pronto a competere", ha scritto Serena, ringraziando il direttore del torneo Jamie Baker per "avermi dato ogni opportunità di riprendermi".

Anche Serena Williams ha pubblicato una foto, del liquido che viene drenato dal ginocchio dopo l'incontro. "La buona notizia è che il mio ginocchio non dovrebbe più gonfiarsi o accumulare così tanto liquido. La cattiva notizia è che, per quanto ci provassi, non riuscivo mai a essere pronto per il doppio".

"Grazie ai tifosi per il vostro incredibile supporto e per aver reso questo comeback così significativo. Tutto quello che posso dire è di restare sintonizzato su una città vicino a te..."

La partita di doppio tra Serena e Venus Williams contro Camila Osorio e Solana Sierra era originariamente prevista per venerdì, ma gli organizzatori l'hanno spostata a sabato (quando il secondo turno era già iniziato) per darle tempo extra per recuperare, una decisione raramente presa per altre giocatrici.