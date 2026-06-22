Serena Williams confermata il suo ritorno nel tabellone singolare di Wimbledon

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Serena Williams non solo farà squadra con Venus Williams per un'altra occasione al doppio femminile di Wimbledon, riunita dopo quattro anni: è stato confermato che anche Venus, 44 anni, apparirà nel sorteggio del singolare femminile, accettando un invito a essere wildcard dal Grand Slam su erba, che inizierà la prossima settimana. Sarà il suo primo incontro in singolare dopo quasi quattro anni.

Venus Williams si è ritirata dopo gli US Open 2022, affermando di "evolversi lontano dal tennis", ma è recentemente tornata per giocare una doppia partita femminile al Queen's Club, ritirandosi infine perché la sua compagna di gioco, Victoria Mboko, ha subito un infortunio al ginocchio. Successivamente è tornata la scorsa settimana per un torneo a Berlino insieme a Karolina Muchova, ma ha perso al primo turno contro Routliffe e Giuliana Olmos.

Venus Williams ha vinto 23 tornei del Grande Slam, inclusi sette a Wimbledon, tra il 2002 e il 2016. Ha raggiunto altre due finali dopo il congedo di maternità nel 2017. Con un tasso di vittorie dell'87%, l'erba è sempre stata la superficie preferita da Venus Williams. Nel doppio femminile, le sorelle Williams hanno vinto sei titoli a Wimbledon tra il 2000 e il 2016.

Wimbledon 2026 inizierà il tabellone principale il 29 giugno e durerà fino al 12 luglio.