Serena Williams conosce la prima rivale nel suo ritorno a Wimbledon, sono 24 anni più giovani

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Serena Williams fece un atteso ritorno al tennis, quattro anni dopo il suo primo ritiro, nel torneo di doppio al Queen's Club, e fu confermata che avrebbe fatto squadra di nuovo con la sorella Venus Williams nel doppio di Wimbledon. Ma ha anche accettato una wildcard per il singolare di Wimbledon, disputando il suo primo incontro in singolare dopo quasi quattro anni, dopo essere stata persa contro Ajla Tomljanović al terzo turno degli US Open 2022.

Dopo il sorteggio di venerdì, Serena Williams è stata abbinata a Maya Joint, una giocatrice australiana di 20 anni classificata 53 al mondo (Serena non è classificata nella classifica WTA). Naturalmente, a causa dell'età di Joint, non si sono mai affrontati.

Se Serena vince, potrebbe affrontare Alexandra Eala o Renata Zarazua al secondo turno, e potenzialmente un match da spettacolo contro Iga Swiatek al terzo turno, un incontro mai avvenuto. Altre potenziali rivali al terzo turno sono Tereza Valentova, Karolina Pliskova e Taylor Townsend.

Serena, 44 anni, la più giovane delle sorelle Williams, ha vinto Wimbledon sette volte tra il 2002 e il 2016. Venus Williams, 45 anni, ha vinto Wimbledon cinque volte tra il 2000 e il 2008, la maggior parte dei suoi titoli del Grande Slam, e quest'anno non parteciperà al singolare di Wimbledon (solo in doppio con Serena), con la sua più recente partita in singolare subita da una sconfitta al Bad Homburg Open lunedì scorso.