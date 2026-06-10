Serena Williams fa un ritorno vincente nel tennis e riflette sulla partecipazione a Wimbledon

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Serena Williams fece un trionfale ritorno nel tennis. La giocatrice di 44 anni, che si è ritirata quattro anni fa, ha fatto un sorprendente annuncio di ritorno (nonostante le "fughe di notizie"), iscrivendosi al torneo di tennis del Queen's Club, giocando nel doppio femminile insieme alla giovane canadese Victoria Mboko, di soli 19 anni. E hanno vinto, sorprendendo le terze teste di serie Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe in due set consecutivi.

Williams, che aveva il sostegno della stragrande maggioranza dei fan, conosceva il privilegio di vedere davanti a sé la vincitrice di 23 Grand Slam singolari e 14 tornei del Torneo in doppio. Il successo ha portato a chiedersi: giocherà a Wimbledon più avanti questo mese?

"Come ho detto l'altro giorno, è solo un giorno alla volta. Ho ancora un po' di tempo per decidere, e sono stati fantastici nel darmi spazio e tempo per decidere", ha detto Williams, sapendo che, se accetta, riceverà un ingresso wildcard per il torneo. Ma Williams ha detto di essere nervosa prima dell'incontro e ha scherzato su come fosse stata la sua prestazione. "Che ne pensi? Un C meno?"

Williams e Mboko affronteranno prossimamente Laura Siegemund e Leylah Fernandez nei quarti di finale venerdì.