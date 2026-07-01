LIVE
HQ
logo hd live | Momento
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      Sport

      Serena Williams ha subito un infortunio al ginocchio a Wimbledon e potrebbe ritirarsi dal doppio contro Venus

      Serena Williams sta facendo "tutto il possibile per essere pronta" per la partita di doppio con Venus Williams.

      XONE Overwatch Legendary

      XONE Overwatch Legendary

      From 17.42 EUR at 4 stores
      Store Price Shipping Delivery
      ewooow
      17.42 EUR
      - days
      Buy
      Yeppon
      23.99 EUR
      6.50 EUR
      - days
      Buy
      eBay
      27.25 EUR
      0.00 EUR
      2-3 days
      Buy
      eBay
      27.42 EUR
      0.00 EUR
      2-3 days
      Buy

      Advertisement in partnership with PriceRunner

      HQ

      Serena Williams potrebbe lasciare Wimbledon prima del previsto, dato che la 44enne ha subito un infortunio al ginocchio dopo la sua partita in tre set contro Maya Joint martedì, al suo primo singolare dal 2022. Williams ha perso, ma era programmata per giocare con Venus Williams nel doppio femminile.

      Secondo Tom Kershaw del The Times, è in dubbio se giocare la partita di doppio domani. Williams ha rifiutato di fare un'intervista post-partita e se n'è andata senza aiuto, ma a quanto pare le stampelle sono state portate nello spogliatoio. Il suo agente ha detto che si è slogata il ginocchio alla fine del primo set ed è stata quindi esonerata dagli obblighi mediatici dai team medici di Wimbledon e WTA.

      Williams sta ora facendo "tutto il possibile per essere pronta per la sua partita di doppio", prevista per domani, giovedì 2 luglio, contro Solana Sierra e Camila Osorio.

      Serena Williams ha subito un infortunio al ginocchio a Wimbledon e potrebbe ritirarsi dal doppio contro Venus
      Everett Collection / Shutterstock

      This post is tagged as:

      SporttennisWimbledon


      Caricamento del prossimo contenuto