Serena Williams ha subito un infortunio al ginocchio a Wimbledon e potrebbe ritirarsi dal doppio contro Venus

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Serena Williams potrebbe lasciare Wimbledon prima del previsto, dato che la 44enne ha subito un infortunio al ginocchio dopo la sua partita in tre set contro Maya Joint martedì, al suo primo singolare dal 2022. Williams ha perso, ma era programmata per giocare con Venus Williams nel doppio femminile.

Secondo Tom Kershaw del The Times, è in dubbio se giocare la partita di doppio domani. Williams ha rifiutato di fare un'intervista post-partita e se n'è andata senza aiuto, ma a quanto pare le stampelle sono state portate nello spogliatoio. Il suo agente ha detto che si è slogata il ginocchio alla fine del primo set ed è stata quindi esonerata dagli obblighi mediatici dai team medici di Wimbledon e WTA.

Williams sta ora facendo "tutto il possibile per essere pronta per la sua partita di doppio", prevista per domani, giovedì 2 luglio, contro Solana Sierra e Camila Osorio.