Serena Williams interrompe le speculazioni su un ritorno dopo essere stata inclusa nei test antidoping

Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam in singolare, si è ritirata dal tennis professionistico nel 2022, vincendo il suo ultimo Grande Slam nel 2017, senza riuscire a conquistare l'ambito 24° titolo del Grand Slam che l'avrebbe messa al passo con Margaret Court nei libri di storia. Tuttavia, questa settimana, le speculazioni su un ritorno si sono riaccese... e lei ha dovuto negarlo su Twitter:

"Oddio, NON tornerò. Questo incendio è pazzesco", ha scritto Williams, 44 anni, ha scritto.

Sono nate speculazioni dopo che l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha confermato martedì che lei fosse una delle giocatrici incluse nel loro gruppo di test antidoping, che richiede alle giocatrici di rivelare la propria posizione in qualsiasi momento, ogni giorno, e di partecipare a test casuali, obbligatori per essere inclusi nei tornei ufficiali.

Tuttavia, l'ITIA inserisce anche Serena Williams nella lista delle giocatrici ritirate. Non è chiaro perché venga inclusa nel gruppo di test antidoping se non intende partecipare, il che ha sollevato molte domande. Ma se in futuro volesse tornare ufficialmente in un torneo ufficiale, sarebbe almeno autorizzata secondo gli standard ITIA, ma non gioca dal 2022, quando ha dichiarato su Vogue che si sarebbe "allontanata" dal tennis.

Serena Williams ha recentemente ricevuto un premio onorario in Spagna per i suoi successi di una vita. Sua sorella maggiore Venus Williams, 45 anni, gareggia ancora oggi, tornando in diverse wildcard come il Washington Open. Non ha vinto molto, ma ha goduto di una standing ovation agli US Open.