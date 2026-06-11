Serena Williams lascia il Queen's Club dopo che la sua compagna di doppio Victoria Mboko si infortuna

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Il trionfale ritorno di Serena Williams al tennis, quattro anni dopo il suo ritiro, è stato interrotto. La giocatrice di 44 anni ha vinto insieme alla sua compagna Victoria Mboko, una canadese di 19 anni, la loro prima partita di doppio femminile al Queen's Championship, contro Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe, con Williams che scherzava che la sua prestazione "era un C meno".

Ma il suo percorso è finito, poiché Mboko è caduta durante la partita di singolare di mercoledì, che l'ha costretta al ritiro quando era sotto 6-2, 3-4 contro Karolina Pliskova. Ha lasciato il campo zoppicando, in lacrime, e naturalmente si è ritirata anche dal doppio femminile, anche se l'entità del suo infortunio non è ancora nota.

"Vicky Mboko, sei un talento incredibile e tornerai là fuori in un attimo. Ti auguro una pronta guarigione", ha detto Williams su Instagram. Serena Williams ora guarderà avanti a Wimbledon, dove potrebbe ricevere una wildcard, ma prima di ciò farà squadra con la ceca Karolina Muchova, numero 10 al mondo, per una partita di doppio a Berlino.