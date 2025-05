Serena Williams premiata con il prestigioso premio Principessa delle Asturie per lo Sport

HQ

Serena Williams, leggenda del tennis e 23 volte vincitrice del Grande Slam tra il 1999 e il 2017 (si è ritirata nel 2022) sarà premiata con i Princess of Asturias Awards, un premio annuale che la corona di Spagna assegna a individui, organizzazioni o entità che eccellono categorie come le discipline umanistiche, le scienze, le arti e, nel caso della Williams, lo sport, di solito concentrandosi non solo sui meriti sportivi, ma anche sul loro lavoro umanitario o sulla loro capacità di ispirare gli altri.

La Fondazione Principessa delle Asturie la considera "una delle più grandi tenniste nella storia di questo sport con un record indiscutibile di successi [...] Serena Williams è sempre stata una convinta sostenitrice dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne nello sport e nella società in generale".

Serena Williams riceverà il premio il prossimo ottobre, a Oviedo.

Che cos'è il premio Principessa delle Asturie?

Il premio va spesso a singoli spagnoli, ma non sempre (il creatore di Super Mario Shigeru Miyamoto ha vinto il premio per la Comunicazione e le Scienze Umane nel 2012).

L'anno scorso, il premio sportivo è stato assegnato alla straordinaria giocatrice di badminton Carolina Marín, ma l'anno precedente è andato al corridore keniota di lunga distanza Eliud Kipchoge. Altri vincitori internazionali includono l'Olympic Refuge Foundation e la squadra olimpica dei rifugiati del CIO nel 2022, la sciatrice americana Lindsey Vonn nel 2019, la nazionale di rugby della Nuova Zelanda nel 2017 o anche gli organizzatori della Maratona di New York City.

Nel 2010 sono stati premiati anche i vincitori della nazionale spagnola del Mondo, così come Iker Casillas (Real Madrid) e Xavi Hernández (FC Barcelona) per il loro "atteggiamento conciliante che ha appianato le tradizionali differenze tra giocatori e tifosi".