Serena Williams riceve forti critiche dopo uno spot del Super Bowl che promuove un farmaco dimagrante

HQ

Serena Williams, senza dubbio una delle migliori tenniste della storia e delle migliori atlete di sempre, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam in singolare, ha subito dure critiche per un Super Bowl in cui promuove un farmaco per la perdita di peso.

Nello spot pubblicitario, Williams si inietta un farmaco usando GLP-1, un ormone usato nei farmaci per la perdita di peso, che stimola il rilascio di insulina e rallenta la digestione, riducendo l'appetito. Dice che con il farmaco ha perso più di 13,5 chilogrammi/30 libbre in un anno, aiutandola con i livelli di zucchero nel sangue, la pressione sanguigna e il colesterolo alto.

Sebbene fosse noto che Serena aveva già assunto questo farmaco in passato, per aiutarla a perdere peso dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia Adira River nel 2023, vederla promuovere un farmaco per dimagrire è stato uno shock per i fan, che sono stati molto critici sui social media riguardo alle implicazioni etiche della promozione di prodotti che continuano a promuovere corpi magri, Soprattutto venendo da una persona sportiva che non ha mai avuto sovrappeso e ora sembra estremamente magro.

I farmaci GLP-1 sono anche soggetti a effetti secondari, come nausea, vomito, diarrea e stitichezza. Molti sottolineano che, soprattutto da atleta, Williams dovrebbe sostenere una dieta sana e l'esercizio fisico invece dei farmaci per perdere peso rapidamente. Cosa ne pensi?