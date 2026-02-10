Serena Williams sarà ufficialmente riconosciuta come giocatrice attiva questo mese, ma tornerà?

HQ

Serena Williams torna sui titoli questa settimana, prima per il suo controverso spot di un'iniezione dimagrante nel Super Bowl, e ora per la voce che Serena Williams stia pianificando un ritorno al tennis professionistico. La voce è sempre stata alimentata dallo stesso giornalista, Ben Rothenberg, che ora riferisce che "il suo ritorno è del tutto innegabile e ufficiale", nonostante la stessa Williams negasse di voler tornare al tennis.

L'ultimo sviluppo, a seguito dell'inclusione di Williams in un pool di test antidoping da parte dell'International Tennis Integrity Agency, un passo obbligatorio per le giocatrici professioniste attive nella Women's Tennis Association, è che Serena Williams completerà i suoi sei mesi di rientro nel pool antidoping il 22 febbraio e da allora sarà ufficialmente riconosciuta come giocatrice attiva.

Rothenberg suggerisce che Serena Williams avrà tutto il tempo per prepararsi a un possibile ritorno agli eventi WTA di Indian Wells o Miami a marzo, o agli eventi successivi a Madrid, Roma, Roland Garros o Wimbledon. Legalmente, sarebbe stata idonea a tutte le categorie.

In realtà, i suoi piani di tornare al tennis risalgono all'estate 2025, quando ha fatto domanda di reintegrazione ad agosto per partecipare agli US Open, ma non è stato permesso a causa della sua auto-rimozione dal pool di test antidoping, una formalità che sarà risolta entro il 22 febbraio.

Pensi che Serena Williams, a 44 anni, farà un grande ritorno nel tennis, quattro anni dopo il suo ritiro nel 2022? Sua sorella maggiore Venus Williams gareggia ancora con certa regolarità e, nonostante la mancanza di vittorie, è ancora competitiva.