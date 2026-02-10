Gamereactor

Serena Williams sarà ufficialmente riconosciuta come giocatrice attiva questo mese, ma tornerà?

Nonostante Serena Williams abbia negato le voci di un ritorno, ha completato un processo per essere eleggibile a qualsiasi torneo WTA entro il 22 febbraio.

HQ

Serena Williams torna sui titoli questa settimana, prima per il suo controverso spot di un'iniezione dimagrante nel Super Bowl, e ora per la voce che Serena Williams stia pianificando un ritorno al tennis professionistico. La voce è sempre stata alimentata dallo stesso giornalista, Ben Rothenberg, che ora riferisce che "il suo ritorno è del tutto innegabile e ufficiale", nonostante la stessa Williams negasse di voler tornare al tennis.

L'ultimo sviluppo, a seguito dell'inclusione di Williams in un pool di test antidoping da parte dell'International Tennis Integrity Agency, un passo obbligatorio per le giocatrici professioniste attive nella Women's Tennis Association, è che Serena Williams completerà i suoi sei mesi di rientro nel pool antidoping il 22 febbraio e da allora sarà ufficialmente riconosciuta come giocatrice attiva.

Rothenberg suggerisce che Serena Williams avrà tutto il tempo per prepararsi a un possibile ritorno agli eventi WTA di Indian Wells o Miami a marzo, o agli eventi successivi a Madrid, Roma, Roland Garros o Wimbledon. Legalmente, sarebbe stata idonea a tutte le categorie.

In realtà, i suoi piani di tornare al tennis risalgono all'estate 2025, quando ha fatto domanda di reintegrazione ad agosto per partecipare agli US Open, ma non è stato permesso a causa della sua auto-rimozione dal pool di test antidoping, una formalità che sarà risolta entro il 22 febbraio.

Pensi che Serena Williams, a 44 anni, farà un grande ritorno nel tennis, quattro anni dopo il suo ritiro nel 2022? Sua sorella maggiore Venus Williams gareggia ancora con certa regolarità e, nonostante la mancanza di vittorie, è ancora competitiva.

