Serena Williams sconfitta al primo turno al singolare di Wimbledon

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L'avventura da solista di Serena Williams a Wimbledon si è conclusa con una sconfitta contro Maya Joint, 3-6, 7-6(6), 3-6. Williams, che ha vinto il singolare di Wimbledon sette volte, non giocava una partita di singolare da quasi quattro anni, dal suo ritiro agli US Open 2022, ma è tornata per restare (infatti, Serena Williams rimane a Wimbledon perché farà squadra con la sorella Venus nel doppio femminile, debuttando giovedì 2 luglio contro Solana Sierra e Camila Osorio).

È stato un momento enorme per Maya Joint, che aveva 20 anni, non aveva mai avuto la possibilità di giocare contro Serena Williams, ma era una delle sue idoli, quindi giocare contro di lei era un grande onore per lei. "Non ho dormito molto stanotte, sono stato sveglio fino alle 2 di notte a pensarci. Ha un'aura così intensa. È una vera leggenda. E su questo campo, tanti nomi importanti ci hanno giocato."

Come previsto, la maggior parte dei tifosi del Center Court Serena Williams spera di vederla vincere di nuovo dopo tanti anni. Ma i giovani hanno prevalso, e l'australiana affronterà Alexandra Eala giovedì.