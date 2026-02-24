Serena Williams sta tornando alle competizioni, "sicura al 100%", dice l'ex allenatrice

HQ

Serena Williams è ufficialmente considerata una tennista attiva dalla scorsa domenica, quando i sei mesi necessari per rientrare nel gruppo antidoping sono terminati il 22 febbraio. Nonostante ciò, Williams si è ritirata dal tennis nel 2022 e da allora non ha più giocato, negando persino di voler tornare al tennis.

Tuttavia, il suo ex allenatore Rick Macci è convinto che tornerà, e ha spiegato a L'Equipe (tramite Tennis365) che "si sta allenando con molti compagni di allenamento, ha anche giocato con Alycia Parks, una sua buona amica nel sud della Florida".

"Quindi non ho dubbi su questo (il suo ritorno). Ho sempre pensato che sarebbe tornata di tanto in tanto per apparire con Venus in doppio. Ma non stiamo parlando solo di doppi... Sta dando il massimo. Se non pensasse di poter competere con i migliori e vincere incontri, non lo farebbe. È sicuro al 100% che tornerà a competere."

Si ipotizzava che sarebbe tornata già al prossimo Indian Wells, a partire dal 4 marzo, quando sua sorella Venus apparirà come wildcard. In caso contrario, seguirà il Miami Open come prossimo WTA Masters 1.000 dal 17 al 29 marzo.