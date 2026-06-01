Serena Williams torna ufficialmente al tennis professionistico questo mese

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Serena Williams è ufficialmente tornata come giocatrice attiva. Un video pubblicato sui social ha rivelato il suo tanto tanto vociferiato ritorno, con la conferma che riceverà una wildcard per il Queen's Club entro la fine di questo mese, rendendolo il suo primo torneo in quasi quattro anni.

Serena Williams, 44 anni, parteciperà alla competizione di doppio femminile, e si prevede che la sua compagna sarà la giovane canadese Victoria Mboko, una delle svolte dello scorso anno, a soli 19 anni.

La sorella più giovane delle Williams si è ritirata dal tennis agli US Open 2022 e in passato ha negato di essere tornata nonostante le prove che indicano il suo ritorno a febbraio, quando era stata inclusa nella lista delle giocatrici attive dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA).

"Queen's Club sembra il posto perfetto per iniziare questo prossimo capitolo", ha detto Williams. "L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a gareggiare su uno dei palchi più iconici dello sport." Serena Williams ha vinto 23 titoli del Grande Slam, solo uno in meno rispetto a Margaret Court, che detiene il record per il maggior numero di titoli del Grande Slam di tutti i tempi.

Sua sorella maggiore Venus Williams (45 anni) ha giocato l'ultima volta al Madrid Open ad aprile ed era programmata per il doppio del Roland Garros fino a quando la sua compagna Hailey Baptiste non ha subito una rottura del legamento crociato anteriore che ha posto fine alla stagione. Con entrambi di nuovo attivi, resta da vedere se si uniranno di nuovo in doppio: hanno vinto insieme 14 titoli del Grande Slam in doppio e tre medaglie d'oro.