Sérgio Conceição licenziato dal Milan, torna Massimiliano Allegri 11 anni dopo

HQ

La panchina del Milan torna a essere vuota. Il gigante italiano, sette volte vincitore della Coppa dei Campioni, ha concluso una delle sue peggiori stagioni, finendo otto in Serie A, senza posti in Europa il prossimo anno, e cadendo in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

L'allenatore portoghese è passato al Milan il 30 dicembre 2024, sostituendo Paulo Fonseca, che è stato licenziato. La sua prima partita è stata una grande rimonta, da 0-2 a 3-2, battendo l'Inter in Supercoppa Italiana. Tuttavia, le cose non sono migliorate a lungo termine e la panchina del Milan sarà occupata da Massimiliano Allegri, che ha già allenato la squadra tra il 2010 e il 2014 e da ultimo ha allenato la Juventus per quasi dieci anni.

Con Allegri, il Milan ha vinto uno dei suoi ultimi campionati nel 2011 (il suo ultimo titolo di Serie A risale al 2022). Tuttavia, il club è stato sfortunato in Europa dal suo ultimo titolo di Champions League nel 2007 (con Ancelotti al timone), e la prossima stagione giocherà solo a livello nazionale...