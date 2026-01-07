Sergio Pérez: "Essere compagno di squadra di Max alla Red Bull è il peggior lavoro che ci sia in Formula 1"

HQ

Sergio Pérez, il pilota messicano di F1 precedentemente alla Red Bull, che ha concluso il campionato 2023 come secondo classificato, ha dichiarato che essere compagno di squadra con Max Verstappen è "il peggior lavoro in Formula 1". Pérez ha parlato nel podcast Cracks (tramite EFE), spiegando le sue difficoltà a competere con Max Verstappen in una squadra che chiaramente ha dato priorità a Max.

"La prima volta che mi sono seduto con Christian (Horner, ex capo Red Bull), mi ha detto: 'Correremo con due auto perché dobbiamo correre con due, ma questo progetto è stato creato per Max, lui è il nostro talento.' "

"Alla Red Bull, tutto era un problema; se ero più veloce di Max, era un problema. Si creava un'atmosfera molto tesa se fossi stato più veloce", ha spiegato, aggiungendo che era "una squadra complicata, perché essere il compagno di squadra di Max in Red Bull è il lavoro peggiore che ci sia in Formula Uno; Sapevo contro cosa avevo a che fare, visto che quel progetto è fatto per Max".

Durante la stagione 2023, erano più uniti che mai. "Ho iniziato a lottare per il titolo con Max. Lui vinceva una gara, io ne vincevo un'altra, poi lui ne vinceva una, poi io ne vincevo un'altra. Eravamo molto alla pari. Quando siamo arrivati a Barcellona, dopo aver lottato per un secondo a giro, ero già più lento, il che significava che non avevo più il controllo della macchina". Dopo alcune gare equitate, Verstappen ha vinto il campionato con 575 punti, mentre Pérez è arrivato secondo con 285, vincendo due Gran Premi.

Nonostante l'esperienza difficile, è rimasto amico di Verstappen, che lo ha difeso quando Pérez è stato licenziato nel 2024. Dopo due anni di pausa, Checo tornerà nel 2026 per Cadillac e trae aspetti positivi da quell'esperienza: "Ho imparato molto in Red Bull. Ho imparato a dare valore a me stesso nelle circostanze in cui mi trovavo, per ottenere il massimo da tutto".