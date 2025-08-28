Sergio Pérez ricorda come sia "sopravvissuto così a lungo" alla Red Bull con un'auto "inguidabile"

HQ

Il pilota messicano Sergio Pérez è stato confermato questa settimana come uno dei piloti del nuovo team di Formula 1, Cadillac, insieme a un altro pilota esperto (entrambi della stessa età, 35 anni) come Valtteri Bottas. È il suo ritorno alle competizioni dopo aver affermato che si sarebbe preso un "anno sabbatico" dalla F1 dopo la sua controversa uscita dalla Red Bull, quando il team ha deciso di licenziarlo, dato il suo drastico calo di prestazioni.

Dall'aiutare la Red Bull a vincere il campionato costruttori e finire secondo dietro al suo compagno di squadra Max Verstappen, fino a segnare a malapena un punto nella seconda metà della stagione 2024. Il calo di forma di Pérez è stato scioccante, ma "Checo" si difende su Sky Sports (via Motorsport), descrivendo la vettura come "inguidabile", molto difficile da adattare. "È un'auto davvero unica, uno stile di guida davvero unico a cui sono riuscito, direi, a sopravvivere per molti anni. Ma è difficile ed è così che funziona", ha detto Pérez, aggiungendo che è molto difficile essere il secondo pilota al fianco di Max, suggerendo che la squadra ha sempre reso la macchina più adatta allo stile di Verstappen, con il secondo pilota che ha dovuto adattarsi.

Per dimostrarlo, racconta come Yuki Tsunoda e Liam Lawson lo abbiano implorato di lottare per vincere punti con l'auto (incluso lo scambio a metà stagione, con Lawson retrocesso) "E sono piloti fantastici, sai, ma è solo il modo in cui la guida. È uno stile di guida davvero unico. A volte riuscivo a farcela, ad adattarmi, ma non appena c'era una variabile con la pioggia, con il vento o qualcosa del genere, diventava semplicemente inguidabile."

Pérez ricorda quanto sia stato difficile per lui commettere errori uno dopo l'altro e iniziare a perdere fiducia, "ma mentalmente ero super forte ed è per questo che sono sopravvissuto lì per così tanto tempo, perché avevo molta pressione e molti di voi [giornalisti] mi erano addosso. E ora ti rendi conto del lavoro che ho fatto in quella macchina e in quella squadra".