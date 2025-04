Sergio Pérez rompe il silenzio sulla sua uscita dalla Formula 1 e anticipa un ritorno "se il progetto avrà senso"

HQ

Sergio Pérez, pilota messicano di Formula 1 che si è separato dalla Red Bull alla fine della scorsa stagione, nonostante avesse altri due anni di contratto - un contratto che era stato prolungato mesi prima - ha parlato con Formula1.com di come si è sentito quel momento e ha anticipato un ritorno alle competizioni: "Ci sono alcuni progetti molto interessanti là fuori. Sono stato contattato da alcuni team dopo Abu Dhabi".

'Checo' Pérez si sta godendo il tempo libero dopo oltre un decennio di corse senza sosta: ha debuttato con la Sauber nel 2011, poi con la McLaren e la Force India, prima di passare alla Red Bull nel 2021. Dice che ora gli piace passare del tempo con sua moglie e i suoi quattro figli, vedere lo sport dall'esterno e sentirsi "in una posizione privilegiata con la mia carriera sapendo che ho sempre massimizzato tutte le mie opportunità", anche se ammette anche che non si aspettava di essere licenziato dalla squadra, ed è successo tutto molto velocemente.

"La gente ha la memoria corta in F1", dice Sergio Pérez

A 35 anni, molti piloti potrebbero pensare di ritirarsi, ma Pérez lascia la porta molto aperta, anche se intende aspettare per vedere se si presenta il progetto giusto, perché sa quanto si rinuncia nella vita per essere in questo sport, e ha bisogno di essere motivato: "Se trovo un progetto che mi motiva pienamente a tornare, dove la squadra crede in me e dove apprezza la mia carriera, la mia esperienza e tutto ciò che posso portare in una squadra, sarebbe molto attraente prenderlo in considerazione". La Cadillac, la nuova squadra per il 2026, potrebbe essere una di queste opzioni?

Infine, è orgoglioso della sua carriera, che comprende 6 Gran Premi, 39 podi e un miglior 2° posto in carriera nel Campionato Piloti nel 2023, dietro al compagno di squadra Max Verstappen: "Le persone hanno la memoria corta in F1. Nel giro di un paio di gare, dimenticano quello che hai fatto. La gente si rende conto che la mia posizione non era delle più facili in F1 e nel complesso ho fatto molto bene".