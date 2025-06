Sergio Ramos segna contro l'Inter nell'1-1, nominato MVP a 39 anni

HQ

A 39 anni, il veterano difensore Sergio Ramos sta ancora avendo un impatto. Attualmente gioca nel club messicano Monterrey, vincitore della CONCACAF Champions League nel 2021, il veterano del Real Madrid ha segnato il primo gol nel pareggio per 1-1 tra Monterrey e Inter ai Mondiali per Club.

Ramos, infatti, è stato nominato MVP del match. Parlando in precedenza in una conferenza stampa, Ramos ha detto che sperava di non giocare contro il Real Madrid. "È sempre bello misurarsi con partner che erano quasi fratelli", anche se preferisce evitare il turbamento di giocare contro di lui. Tuttavia, con la configurazione del tabellone, è possibile una Monterrey-Real Madrid nei quarti di finale, anche se siamo ancora molto lontani da esso.

Inter e Monterrey sono nel Gruppo E. I giganti argentini del River Plate battono il club giapponese Urawa Reds 3-1 e sono sulla buona strada per passare agli ottavi di finale. L'Inter giocherà la prossima partita sabato contro gli Urawa Reds: non può permettersi di perderla se vuole opzioni per accedere al turno successivo e riscattare la delusione di Champions League. Nel frattempo, il Real Madrid debutta stasera.