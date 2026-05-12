Sergio Ramos, sul punto di acquistare il Seville FC per 450 milioni di euro

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Sergio Ramos si sta avvicinando all'acquisto del suo club d'infanzia, il Siviglia, e questo sarà annunciato nei prossimi giorni. I media spagnoli riportano oggi che l'accordo tra il giocatore e la holding di calcio Five Eleven Capital con gli attuali azionisti del Siviglia, in cui il quarantenne accetta di pagare 450 milioni di euro (incluso il debito) per il club, è concluso. Tutto ciò che resta in sospeso è l'approvazione da parte dell'Alto Consiglio dello Sport (CSD sulle iniziali spagnole), necessaria per acquisire più del 25% del capitale sociale di una Società Sportiva Quotizzata (SAD).

Questi 450 milioni di euro corrispondono a circa l'80% del capitale sociale del club, attualmente di proprietà di tre famiglie, le famiglie Carrión, Castro e Alés, oltre a un individuo e ex presidente, José María del Nido Benavente, il maggiore azionista individuale (25%).

Sergio Ramos ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Siviglia e ha giocato per una stagione prima di unirsi al Real Madrid nel 2005 per una leggendaria esperienza di 15 anni. Dopo aver lasciato Madrid nel 2021, ha giocato due anni nel PSG, è tornato al Siviglia per la stagione 2023-2024 e poi si è trasferito a Monterrey, in Messico. Non ha annunciato il suo ritiro calcistico, ma al momento è senza un club.

Ramos acquista il Siviglia in un momento molto delicato, una crisi economica e sportiva. Con tre giornate rimanenti, il Siviglia è ancora a rischio di retrocessione dalla LaLiga: ci sono cinque club (Siviglia, Elche, Maiorca, Espanyol e Girona) a soli tre punti sopra la zona retrocessione, e l'Alavés (18° con 37 punti) e il Levante (19° con 36 punti) possono ancora salvarsi.