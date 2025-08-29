Serial World Gameplay pratico: Mystery Dungeon incontra le battaglie di carte

Non so davvero a cosa stavo pensando. Non sono un professionista del combattimento di carte, e anche se ho giocato a Pokémon praticamente per tutta la vita, l'unica somiglianza con Serial World sono le simpatiche creature magiche. Penso che sia stata la leggera spinta all'ego che mi è stata data dalla reazione scioccata degli sviluppatori quando ho passato il mouse sopra la modalità difficile che mi ha fatto bloccare, ma in ogni caso, sono stato presto catapultato nelle profondità di un dungeon carino ma di prova per il mio tempo di demo con Serial World.

Se non lo sai, Serial World è in parte un combattente di carte, in parte un esploratore di dungeon, in cui giochi nei panni di un giovane eroe che parte alla scoperta del mistero dei dungeon che sono spuntati nella tua città natale. Non sei solo in questa impresa e sei affiancato da tre Anima, creature che hanno le loro abilità ed evoluzioni speciali.

Esatto, se avete visto creature magiche e avete pensato ai Pokémon, avete pensato male, dato che qui stiamo prendendo più di un'influenza dei Digimon con il vostro Animum che ottiene potenziamenti di potere solo per una singola lotta attraverso l'evoluzione. Ti farai strada fino a queste evoluzioni usando le carte nel sistema di combattimento del gioco. Se hai già giocato a un combattente di carte, saprai cosa ti aspetta, e anche se non l'hai fatto Serial World è incredibilmente semplice da capire e ti fornisce spiegazioni di ogni parola chiave in modo che l'onboarding di nuovi giocatori sia un gioco da ragazzi.

Gli effetti sono semplici e puoi costruire strategie vincenti piuttosto facilmente con le combinazioni a tua disposizione. L'Anima dall'aspetto di porcospino è il tuo principale assaltatore, mentre il guscio blu è un carro armato e l'uccello funge più da supporto. Alla fine mi sono concentrato principalmente sull'uccello, poiché la sua abilità significava che ogni volta che usavi determinate carte potevi aumentare i tuoi danni a ogni round. Probabilmente non è stata la tattica migliore, dato che non sono riuscito a battere il boss alla fine, ma probabilmente è meglio così. Hai bisogno di sinergia tra i tuoi tre Anima qui, e se solo fossi stato in grado di fare affidamento su uno per tutto, non avrebbe avuto molto senso se gli altri due fossero lì.

Il ciclo di Serial World consiste in gran parte nel cadere in un dungeon e seguire uno dei pochi percorsi tracciati davanti a te. Una freccia rossa che indica un percorso significa che c'è una lotta da combattere. Una freccia blu significa che c'è del bottino da afferrare e una freccia gialla indica la progressione. È molto semplice in termini di layout e design. Ci sono mini combattimenti e incontri con i boss aggiuntivi per salire di livello, luoghi in cui curarsi e oggetti da afferrare che possono aumentare il potere dei tuoi Anima, ma la complessità rimane bassa per permetterti di concentrarti sulle battaglie che ti aspettano. Considerando che abbiamo solo due piani di un dungeon prima di affrontare il combattimento con il boss, è difficile dire se vedremo ulteriori livelli di complessità in seguito, ma per chiunque speri in un'esperienza più di esplorazione del dungeon, sembra che Serial World sia molto più focalizzato sulle battaglie con le carte.

Non puoi nemmeno chiamare Serial World un collezionista di creature. Le creature che ottieni sono carine e hanno molte abilità interessanti, ma se ti aspetti un'esperienza Pokémon Mystery Dungeon in cui prendi più amici lungo la strada, ancora una volta dovresti cambiare leggermente le tue aspettative. Questo è un combattente di carte con creature e dungeon, non un collezionista di creature con carte. Sarebbe stato difficile concentrarsi sul dare a ogni Animum un set di mosse e una sensazione unici se ce ne fossero stati un sacco che si potevano prendere e aggiungere a un gruppo.

Serial World non è il mio tipico gioco. Di solito non sono uno per i combattenti di carte e, anche se prenderò comunque qualche titolo Pokémon, di solito non ho nemmeno giochi con simpatiche creature sul mio radar. Ma ho trovato il mio tempo con Serial World come una brillante dose di divertimento. Il combattimento è veloce e non richiede troppo pensiero tattico se vuoi sentirti forte, ma c'è ancora un livello di sfida soprattutto in modalità difficile. I disegni sono carini e sono almeno un po' incuriosito di vedere quale sia il mistero al centro della storia.

