Serie crossover Transformers x G.I. Joe in lavorazione, basata sui fumetti di Robert Kirkman

L'ennesima serie di Robert Kirkman potrebbe presto arrivare sui nostri schermi. Abbiamo visto The Walking Dead e tutti i suoi spin-off, Invincible sta attualmente avendo una corsa eccezionale su Amazon Prime e presto potremmo vedere il fumetto G.I. Joe x Transformers di Kirkman prendere vita nell'universo di Energon.

Deadline riporta che lo show è pronto per essere portato negli studios e sarà una serie animata che incrocia la mitologia di Transformers, G.I. Joe e Kirkman's Void Rivals. Questi universi si uniscono nei fumetti dell'Universo Energon. Se verrà portato in uno studio, lo show sarà diretto da Joe Henderson di Lucifer, che scriverà e fungerà da showrunner per l'adattamento.

Nonostante due delle tre IP siano marchi di giocattoli, la serie animata avrà apparentemente un pubblico più adulto, simile a Invincible. Energon Universe è diventato uno dei fumetti più venduti di tutti i tempi di Hasbro, con oltre 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Lanciata nel giugno 2023, è ancora un'IP abbastanza fresca, con molta eccitazione per il potenziale del crossover anche altrove.