Serie di film che avrebbero dovuto essere uccise (molto tempo fa)

Terminatore

A mio parere, ci sono relativamente poche serie di film che sono migliorate nei loro sequel, per non parlare del terzo o quarto film. Nel caso della storia di James Cameron sull'intelligenza artificiale e i robot killer che viaggiano nel tempo, il secondo film era chiaramente un film molto migliore del primo (che era una storia indie, più o meno), ma poi... Tutto è andato in discesa. Terminator 3 è un insulto a Judgement Day, per non parlare del decisamente imbarazzante Salvation e del brutalmente orribile Genisys. Non parliamo nemmeno di Dark Fate.

Parco giurassico

L'adattamento di Steven Spielberg dell'amato libro di Michael Crichton si pone come uno dei migliori film matinée mai realizzati, e ancora oggi c'è così tanto fascino, personaggio, originalità e ambizione tecnica in quel film, la cui recitazione, personaggi, effetti e montaggio sono ancora assolutamente di prim'ordine. Si potrebbe anche sostenere che il sequel avesse i suoi meriti (anche se era un film molto peggiore), ma poi le cose sono andate in discesa velocemente. Oggi siamo arrivati a sette film, e dopo che "Park" è diventato "World", tutto è peggiorato. Questo franchise avrebbe dovuto essere ucciso dopo il secondo film, proprio come nel caso di Terminator.

Straniero

L'iconico classico horror di Ridley Scott della fine degli anni '70 è, più di 40 anni dopo, ampiamente considerato come uno dei film meglio realizzati di tutti i tempi. Era, ed è, incredibile. Il sequel d'azione più spensierato di Cameron ha offerto un seguito al profumo di popcorn che molti considerano il secondo capitolo perfetto, ma poi tutto è andato in discesa e rapidamente. Il travagliato debutto di David Fincher ha fatto sì che il promettente terzo capitolo si trasformasse in un guazzabuglio di nulla, mentre il quarto capitolo, prodotto in Francia, è stato descritto da molti fanatici del cinema come un insulto all'universoAlien. Se gettiamo anche Covenant e Romulus, Alien vs. Predator e Prometheus in questo pasticcio, è facile vedere con il senno di poi che Fox avrebbe dovuto fermarsi dopo Aliens.

Predatore

Anche se Jean-Claude Van Damme se ne andò e tornò a casa a metà delleDie Hard riprese del costoso blockbuster d'azione del regista John McTiernan, e anche se il design del mostro fu scartato e rifatto da zero, tutto questo caos cinematografico alla fine si tradusse in uno spettacolo incredibilmente duro, alimentato dal testosterone, del miglior tipo di azione macho, per gentile concessione di Arnold Schwarzenegger e dei suoi compagni d'armi che sbuffavano sigari. L'idea di Predator entrare nella soffocante giungla urbana e iniziare a tagliare gli arti nel bel mezzo di una guerra tra bande in corso nel sequel era buona sulla carta, e nonostante la debole performance di Danny Glover nel ruolo principale, è sicuramente possibile sostenere che Predator 2 ha il diritto di esistere. Allora... Dopodiché, è andato solo in discesa. Predators era orribile, The Predator era spazzatura, Prey era marcio, e l'imminente Badlands sembra uno scherzo ancor prima di essere rilasciato.

Guerre stellari

Per un bel po' di tempo, ho creduto che ci fosse un posto in questo mondo per i tanto criticati prequel di George Lucas. Non mi sono mai piaciuti, ma mi piaceva l'idea che stesse espandendo un universo che, dopo tutto, sembrava ristretto e più simile a un'angusta soap opera familiare nei (brillanti) film originali. Oggi non la penso più così. Oggi, credo semplicemente che i film prequel, così come l'attuale trilogia di Kathleen Kennedy, non avrebbero mai dovuto essere realizzati. The Force Awakens, The Last Jedi e The Rise of Skywalker non avrebbero mai dovuto essere prodotti, né The Phantom Menace e i suoi due sequel. Lucasfilm avrebbe dovuto anche saltare Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Acolyte e The Book of Boba Fett. Niente di tutto ciò mi sembra Star Wars.

Piscina morta

C'era molta originalità, fascino e meta-umorismo abilmente scritto/interpretato nel primo film. Fox si è rifiutato di dare a Tim Miller/Ryan Reynolds il via libera per un film R-rated sul più adorabile strambo di Marvel, ma dopo una tempestiva (ed estremamente deliberata) fuga di notizie, il gigante del cinema improvvisamente non ha potuto resistere a tutte le richieste dei fan. Deadpool ha ottenuto il via libera, il film è stato completato e rappresenta uno dei più grandi successi nella storia del cinema in relazione al suo budget di produzione. Lì... Avrebbe dovuto essere sufficiente. Il sequel avrebbe dovuto essere saltato e Deadpool & Wolverine avrebbe dovuto essere saltato perché non sembra nemmeno un film completo e coerente, più come schizzi messi insieme rapidamente sul tavolo di montaggio.

Indiana Jones

Il primo, il secondo e, soprattutto, il terzo film costituiscono una delle trilogie più apprezzate, coerenti e divertenti del mondo del cinema. Non credo che ci sia nemmeno bisogno di discuterne. Ecco perché Indy è una voce unica in questa lista, perché come trilogia, Indiana Jones ovviamente si distingue accanto a Star Wars. Tuttavia, va detto allo stesso tempo che Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull e Indiana Jones and the Dial of Destiny non avrebbero mai dovuto essere creati. Non avrebbero mai dovuto essere rilasciati. Non avrebbero mai dovuto essere pianificati.

Halloween

Non credo di aver mai sentito un amante del cinema dire che ama Halloween 4 o 7. Immagino che queste persone non esistano nemmeno, anche se conosco alcune persone che preferiscono il secondo film all'iconico originale di John Carpenter. Non sono d'accordo, ovviamente, ma posso sicuramente vedermi allungare a due film; Entrambi hanno il diritto di esistere, ma dopo, e soprattutto gli ultimi cinque film, non avrebbero mai dovuto vedere la luce del giorno. Sono tutti puri insulti all'originale.

Il veloce e il furioso

Certo, ci sono un sacco di sciocchezze e un'atmosfera amatoriale in gran parte di ciò che costituisce il nucleo del primo film, che è fondamentalmente solo "Point Break with Cars". Allo stesso tempo, è un ritratto accattivante della cultura delle corse su strada dell'epoca, con build JDM esagerate e caricature di personaggi in posa selvaggia. Per quanto io amiTokyo Drift e il terribilmente brutto (e quindi catastroficamente divertente) nono capitolo, ci sarebbe dovuto essere un solo film. Avrebbe dovuto essere sufficiente.

La Matrix

Per quanto straordinariamente originale e tematicamente efficace come il primo film dei Wachowski su Neo e la matrice ipnotica, tutti i sequel sono altrettanto tristemente inutili, il che non fa che rafforzare la sensazione che l'originale sia stato un puro colpo di fortuna. Il peggiore è l'ultimo dei film, che ovviamente non avrebbe mai dovuto essere realizzato.