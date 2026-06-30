Serie live-action di Persona in lavorazione su Netflix

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Un'altra serie live-action basata su una IP videoludica incredibilmente popolare sta per arrivare, dato che Netflix ha ordinato una serie Persona. Lo show sarà realizzato in collaborazione tra lo streamer 21 Laps, Story Kitchen e, naturalmente, i proprietari dell'IP Persona, Sega.

Secondo Variety, Christopher Monfette ricopre il ruolo di sceneggiatore principale, produttore esecutivo e showrunner della serie. Shawn Levy, Dan Levine e Robert Atwood sono produttori esecutivi di 21 Laps. Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson sono i produttori esecutivi provenienti da Story Kitchen. Toru Nakahara è il produttore esecutivo di Sega, ma Netflix ha rifiutato di commentare altri dettagli.

Con la conferma di Persona 6 e il remake di Persona 4 il prossimo anno, ora sembra davvero una grande opportunità per fare qualche crossover multimediale con una serie TV. Tuttavia, alcuni fan potrebbero essere un po' sospettosi che Netflix abbia gestito la serie live-action di Persona, dato che gli altri grandi adattamenti IP dello streamer non sono sempre stati ben accolti. D'altra parte, questo potrebbe sicuramente attirare più attenzione sui giochi Persona e, in un mondo ideale, far affollare nuovi fan come si è fatto a Wasteland dopo Fallout.