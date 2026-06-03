Serie TV Stargate cancellata da Amazon Prime Video

Ancora lo scorso autunno, abbiamo riportato che Stargate stava per tornare in una nuovissima serie Amazon Prime Video ad alto budget. L'idea era che fosse abbastanza autonomo, così che anche i nuovi fan si sentissero benvenuti e potessero scoprire questo delizioso universo di fantascienza - tutto sotto la direzione di Martin Gero (un veterano di Stargate).

Ma... ora Amazon ha apparentemente cambiato idea. Variety riporta che la serie TV è stata cancellata prima ancora che la produzione fosse decollata. Secondo i rapporti, i dirigenti di Amazon non credevano che nessuno tranne i fan di Stargate potesse essere interessato, e semplicemente non ce ne sono abbastanza.

Questo non significa necessariamente che Amazon stia seppellendo Stargate per sempre, quindi incrociamo le dita che un altro progetto prenda il sopravvento, ma aspettatevi che passi molto tempo prima di rivedere Stargate.