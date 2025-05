Amore, Morte e Robot Vol. 4

HQ

L'ho detto nel primo paragrafo di ogni recensione delle varie raccolte antologiche di racconti Love, Death & Robots; Adoro questo formato. Contattare gli studi di animazione su tutta la linea e dare loro carta bianca per creare cortometraggi di fantascienza memorabili, precisi e innovativi senza la necessità di un filo conduttore ci ha dato alcuni punti salienti sorprendenti nel corso degli anni, e la durata relativamente limitata di ogni episodio lo rende estremamente accessibile, al punto che la mia ragazza meno interessata alla fantascienza non vede l'ora che arrivi il prossimo round.

Allo stesso tempo, queste collezioni sono piuttosto difficili da giudicare in base a un criterio complessivo, proprio per la versatilità nella produzione, nell'estetica e nel tono. Si crea solo una sorta di mediana per la qualità della collezione, o la mancanza di un filo conduttore significa che si devono recensire singolarmente? Tuttavia, questa è una discussione per un'altra volta, perché il quarto volume è ora arrivato, e cercherò invece, in modo relativamente breve, di rispondere alla domanda centrale se Love, Death & Robots sia ancora raccomandabile nel 2025.

La risposta breve è sì, questo formato antologico e l'ovvia libertà data agli studi individuali dal creatore Tim Miller forniscono ancora l'ambiente perfetto per la creatività e la qualità. Ancora una volta, c'è una vera e propria mancanza di un filo conduttore e, quasi ancora più di prima, il formato si snoda ad ogni episodio, creando un'enorme variazione di tono, stile di animazione e soprattutto lunghezza.

Ad esempio, iniziamo con l'episodio forse più debole della stagione, un video musicale animato per Red Hot Chili Peppers ' Can't Stop animato da Blur Studio che, nonostante una premessa innovativa, semplicemente non si radica come particolarmente memorabile o... beh, degno di occupare un posto tra i 10 episodi.

Fortunatamente, Blur ritorna con alcuni dei migliori episodi della stagione, vale a dire due più lunghi Spider Rose e The Screaming of the Tyrannosaur, che riescono a trascinarci in ambientazioni fantascientifiche molto più forti in circa 17 minuti, con un'animazione eccellente e una narrazione solida che rivaleggia con la migliore di tutti i tempi della serie. C'è anche spazio per un po' di ripetizione qua e là, dato che otteniamo un altro episodio "Mini" in stile diorama dalloBUCK studio, questa volta un'invasione aliena.

Non tutti ci riescono, questo è certo. A parte il video dei RHCP, Passion Animation 400 Boys non riesce a giustificare i suoi 15 minuti, perché mentre l'animazione è bellissima, questo formato in media res non sempre stabilisce i personaggi e le ambientazioni nel modo più efficace, e si finisce per confondersi, non solo sulla semplice trama, ma anche sul tono e sulla continuità. È abbastanza chiaro che questi episodi seri beneficiano di narrazioni più semplici con temi emotivi più riconoscibili, poiché la costruzione del mondo reale diventa semplicemente difficile, specialmente quando questi universi sono sempre nuovi di zecca.

È questa la migliore raccolta di episodi di una stagione Love, Death & Robots ? No, non direi, ma non sono nemmeno stanco di questo formato e, come per le tre volte precedenti, siamo rimasti delusi quando non c'erano più episodi da guardare.

In altre parole, se ti è piaciuto ciò che Tim Miller e compagnia hanno servito in precedenza, vale ancora la pena passare una serata sul divano, non c'è dubbio.