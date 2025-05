Sono un grande fan di Tom Segura, il comico che, per molti versi, è salito alla ribalta per la prima volta a casa del suo amico e monolite dei podcast Joe Rogan, che negli ultimi anni è andato sempre più rafforzandosi. Adoro il suo podcast con Bert Kreischer, non ultimo l'episodio in cui si rende conto che il suo migliore amico è a dieta carnivora, e sono anche un grande fan della sua stand-up comedy. Lo speciale di Netflix Ball Hog è esilarante e mi piace quasi sempre il modo in cui Segura prende in giro semplici incidenti quotidiani e vede il divertente nel banale. Per me è stato a lungo una versione un po' meno secca e un po' più infantile di Jerry Seinfeld.

L'assassino che uccide accidentalmente la persona sbagliata e poi si spara avrebbe potuto essere uno sketch esilarante, ma non è affatto divertente in questa esecuzione. In gran parte perché Segura non è buono.

Quindi, non vedevo l'ora di vedere la serie Netflix Bad Thoughts, scritta e diretta da Segura, basata su alcuni dei suoi stand-up, che si concentra su tutte le volte in cui viene colpito da pensieri oscuri e omicidi a seguito delle situazioni più fastidiose della vita quotidiana. Ad esempio, potrebbe trattarsi del barista pretenzioso che mescola male il tuo caffè mattutino e risponde con un'alzata di spalle scortese quando gli chiediamo di fissare il nostro ordine.

Segura sogna di lavorare come killer professionista, che spara accidentalmente alla persona sbagliata e finisce in una situazione a dir poco complicata, in quello che immagino sembrasse super divertente sulla carta. Il problema di base qui, tuttavia, è (purtroppo) che Segura come attore comico è molto, molto peggio di quanto non sia se stesso, nel ruolo di cabarettista. Significativamente peggio. In realtà, non è affatto divertente. Non c'è una battuta, una smorfia, una risposta, o un linguaggio del corpo o gesticolare che susciti risate qui e, dato che anche la regia è al 100% incentrata su Segura, i suoi co-protagonisti non possono occupare troppo spazio. Quindi, non diventa mai divertente.

Il tecnico del server a cui viene chiesto di riparare il server di posta durante una riunione di gestione ma che invece viene inquadrato in un mondo VR, davanti a tutti, potrebbe essere stato divertente ma è piuttosto solo adolescenziale e sottile.

Annuncio pubblicitario:

Anche l'umorismo è sfacciatamente giovanile, il che può essere divertente, ma non se tutto è esattamente la stessa cosa. La sceneggiatura di Segura qui è al 99,99% sullo sperma, le relazioni omosessuali e la cacca - e dopo una dozzina di sketch con lo stesso finale stupido e goffo che manca di finezza, è facile finire in una sorta di fase semi-annoiata in cui il resto della stagione scorre e basta, come la versione televisiva di un normale sproloquio radiofonico. Dirò, però, che lo sketch sulla bella donna francese e la sua gemella strega è divertente e l'unica cosa di Bad Thoughts che ho apprezzato. Altrimenti, questo è costantemente scarso.