Clarkson's Farm: Stagione 4

Ho mostrato grande entusiasmo per Clarkson's Farm in passato. Sì, sono un fan esperto Top Gear, specialmente delle stagioni in cui l'attenzione si è concentrata sull'amicizia sciocca ed estremamente divertente tra i tre conduttori, e prima che tutto diventasse un po' troppo grande, pianificato e organizzato, ma allo stesso tempo, praticamente tutti quelli con cui sono entrato in contatto riguardo a questo spin-off incentrato sulle avventure di Jeremy Clarkson come agricoltore professionista ci sono cascati perdutamente.

Qual è l'ingrediente segreto qui? Perché questo particolare concetto di programma è così divertente e salutare? Non è necessariamente lo stesso Clarkson, che non è ancora sempre simpatico, né è necessariamente l'intera idea di mantenere una grande casa di campagna inglese e le sfide che ne derivano. No, la magia è da qualche parte sotto questi indicatori superficiali di genere, ed è sempre stato difficile individuare esattamente perché Clarkson's Farm funziona così bene, ma è chiaro dopo soli 10 minuti che lo fa e basta.

La quarta stagione è un po' diversa in quanto, per la prima volta, si può dire dai personaggi che le tre stagioni precedenti sono state un tale successo. Caleb non è più un agricoltore imprenditore locale che non è mai stato fuori da questa parte relativamente piccola dell'Inghilterra, ora è un cabarettista con il suo spettacolo basato su Clarkson's Farm. Questa perdita di autenticità vera e isolata punge un po' qua e là, e rimane una piccola ombra sui primi episodi della stagione.

Ma a parte questo, per fortuna, tutto è tornato alla normalità. Sì, Jeremy vuole aprire un pub per rendere più facile vendere tutte le risorse che ottiene dai suoi campi, dal suo bestiame e dagli altri animali che vagano per la grande tenuta di campagna, ma oltre a questo, c'è solo una calma, una rilassatezza nell'intero modo in cui questo spettacolo è messo insieme che si deposita istantaneamente nelle tue ossa, segnalando forte e chiaro che puoi abbassare un po' le spalle.

Se la stanchezza del metallo alla fine si manifesterà proprio perché lo show non ha l'opportunità di reinventarsi o di costruire artificialmente nuove sfide, solo il tempo lo dirà, né sembra che lo stesso Clarkson sia interessato a fare TV per sempre, ma questa quarta stagione mostra comunque quanto sia fondamentalmente divertente questa premessa.

Questo non deve essere preso come una difesa delle idee o delle opinioni di Clarkson, ma sotto il valore dell'intrattenimento c'è in realtà, forse involontariamente, un bel po' di informazioni sulle sfide che l'agricoltura convenzionale e biologica e progressiva devono affrontare con il peggioramento delle condizioni meteorologiche e i problemi non intenzionali attraverso la Brexit. Che questo sia visto attraverso la posizione leggermente sarcastica e finanziariamente conveniente di Clarkson è un'altra questione, ma per fortuna la serie è abbastanza brava a dare voce ad altri agricoltori meno protetti che stanno chiaramente lottando per sopravvivere così com'è ora.

Combina questo con un montaggio serrato, una musica sottile e un talento per trovare la bellezza sia nella natura coltivata che in quella incolta, e avrai un'altra stagione che suona la stessa melodia, di nuovo, ma che ami ancora ballare. È impossibile dire se questo durerà ancora a lungo, forse la fama e l'artificialità troveranno un modo per entrare, ma per ora, Clarkson's Farm è uno dei migliori programmi che puoi trovare nella libreria condivisa di tutti i servizi di streaming, e questo è piuttosto impressionante.