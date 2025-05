Stick: Stagione 1

Da quando Ted Lasso si è concluso (temporaneamente...), Apple TV+ è stato alla disperata ricerca di uno spettacolo comico di benessere nel suo portfolio. Shrinking di Jason Segel ha fatto un lavoro ammirevole finora, ma non è stato all'altezza dell'immensa popolarità di Ted Lasso. Chiaramente Apple sta cercando un modo per correggere questo e per attingere ancora una volta all'immenso pubblico che adora lo show, e questo ha senza dubbio portato alla creazione di Stick.

HQ

Questo spettacolo segue Pryce "Stick " Cahill di Owen Wilson, un giocatore di golf in pensione PGA Tour che a seguito di una serie di difficoltà emotive, si è ritrovato sul fondo del barile. Proprio quando tutto sembra essere perduto, l'ex atleta sempre positivo scopre un giovane e talentuoso golfista interpretato da Peter Dager, e questo porta Pryce a cercare di supportare e allenare Santi Wheeler di Dager nel tentativo di sfondare nel mondo del golf professionistico. Questo viaggio è tutt'altro che facile come sembra, poiché in un tipico modo Ted Lasso, ci sono colpi di scena emotivi, tradimenti e relazioni riaccese, verità inaspettate, e tutto mantenendo un atteggiamento affascinante e positivo che renderebbe l'allenatore di football di Jason Sudeikis molto, molto orgoglioso.

Si potrebbe pensare che i continui riferimenti a Ted Lasso siano un po' eccessivi, ma i parallelismi tra questi due spettacoli sono molto evidenti. Sono entrambi deliziosi e dolci intrattenimenti in cui puoi perderti per ore. C'è una commedia esilarante e spiritosa che ti farà sorridere e sorridere, interpretazioni carismatiche e talvolta strazianti, ci sono temi episodici che cercano di esplorare le emozioni fondamentali e persino tentare di educare le persone su come affrontarle, e tutto oltre ad avere un cast principale che è per progettazione molto diversificato e unico. La formula Ted Lasso regna vera qui, anche se Stick sta in piedi da sola soprattutto grazie ai fantastici sforzi di Wilson.

L'attore comico si distingue in questo spettacolo, offrendo una performance che è una spanna sopra coloro che lo circondano. Il suo personaggio è riconoscibile e divertente, ma allo stesso tempo è pieno di così tanto senso di colpa e tristezza che a volte viene voglia di scusare le sue decisioni e motivazioni sbagliate. Questo è un ruolo che sembra costruito per Wilson, e lui ruba davvero la scena in questa serie, offrendo la sua migliore interpretazione da anni.

Annuncio pubblicitario:

Apple TV+

Il resto del cast non è da meno, ma impallidisce in confronto a Wilson. Dager si distingue come un giocatore di golf migliore rispetto a un'adolescente ormonale, Mariana Trevino gestisce i suoi doveri di madre premurosa, Lilli Kay è brava come la combinaguai Zero e Marc Maron è particolarmente efficace come l'ex caddy scontroso ma divertente Mitts. Ma mentre il resto del cast va bene, è solo quando Timothy Olyphant sembra fungere da antagonista del Pryce di Wilson che ci si rende conto che la star principale e la sua nemesi sono una spanna sopra gli altri, offrendo un grande sforzo soprattutto nella seconda metà della stagione.

Per il resto, la commedia è efficace in Stick, la direzione della trama, la narrazione e i dialoghi funzionano bene, e come ci si aspetterebbe e si spera da una serie Apple TV+, la fotografia, il lavoro della macchina da presa, il montaggio, le scelte della location, è tutto al top della gamma. Ciò che a volte mi ha irritato - e qui rischio di sembrare regressiva e anti-woke - sono i costanti sforzi per educare con forza i suoi spettatori sull'identità personale e sulla fluidità di genere. Non ho problemi, e in effetti trovo rinfrescante che uno show possa osare essere progressista nel modo in cui presenta i suoi personaggi, ma quando ci sono momenti su base quasi episodica in cui cerca di informarti su come funziona il transgenderismo, per esempio, e poi in qualche modo cerca di legare tutto questo in una storia su un giovane professionista di golf, Semplicemente non funziona e sembra enormemente fuori luogo e infilato a causa della frequenza con cui accade. Distoglie l'attenzione dalla commedia e dalla natura leggera perché all'improvviso vuole che tu veda Stick come un veicolo politico e più di una semplice serie comica sul golf positiva e carismatica.

Apple TV+

Annuncio pubblicitario:

Quindi, anche se ci sono momenti che sembrano inutili e c'è chiaramente un po' di mancanza di originalità nella sua premessa principale, per la maggior parte Stick è un trionfo come spettacolo. È semplicemente una televisione divertente e facile che è radicata e dà il meglio di sé quando Wilson ha l'opportunità di rubare la scena e scatenarsi. Come Ted Lasso e la sua ispirazione calcistica, intratterrà anche gli appassionati di golf, ma non aspettatevi una rappresentazione molto autentica di questo sport, perché si prende delle libertà in molti, molti luoghi. Tuttavia, questo non dovrebbe sminuire il fatto che Stick è un'altra serie di qualità nel portafoglio di Apple TV+.

Apple TV+