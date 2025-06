HQ

Dite quello che volete su Jussi Adler-Olsen, i suoi romanzi sull'investigatore poco ortodosso Carl Mørck e i classici racconti polizieschi come i libriDepartment Q, ma sono stati un enorme successo - non solo qui a casa ma in tutto il mondo, cavalcando l'onda del fascino del "noir nordico" all'estero, che ha assicurato un successo simile per altri misteri di omicidio scandinavi negli ultimi 20 anni.

Era quindi inevitabile che Department Q sarebbe stato ripreso a livello internazionale a lungo termine, ma invece di un grandioso adattamento cinematografico, Netflix ha acquisito i diritti per portarci una versione diversa della stessa storia, approssimativamente nota a molti danesi come "Kvinden i Buret" o "The Keeper of Lost Causes", Il primo libro di una serie di 11 libri.

E Netflix in realtà si prende una serie di rischi creativi con il materiale originale, il che rende questa serie poliziesca piuttosto avvincente e in definitiva accattivante e ben costruita che merita un credito speciale per aver preso quella che potrebbe probabilmente essere definita una narrazione abbastanza solida e aver giocato con il tempo e lo spazio.

Vedete, questa è la storia di Carl Mørck, Akram Salim e Merete Lynggaard, ma invece di darci una sorta di interpretazione del sistema legale danese, del paesaggio danese e delle norme culturali danesi, la serie sposta l'azione fino alla Scozia, e non solo utilizza principalmente attori scozzesi con gli accenti più spessi che si possano immaginare, ma ancora la storia anche nella geografia, nella scenografia e nella cultura scozzese.

Potrebbe essere un po' un espediente, e i fan fedeli del romanzo potrebbero deridere questa necessità di rendere l'ambientazione più riconoscibile per un pubblico di lingua inglese, ma questo è lontano dalla tipica "americanizzazione" che vediamo nelle interpretazioni hollywoodiane. Questo è improvvisamente uno spaccato emozionante della Scozia come nazione, come cultura e come luogo, che viene efficacemente ritratto nei nove episodi che dura - e allo stesso tempo, anche la narrazione principale su The Keeper of Lost Causes è gestita con grazia ed eleganza. La trama c'è, ma questa diversa ambientazione si intreccia perfettamente nella narrazione.

Matthew Goode è quindi "Carl Morck" e fa un lavoro lodevole, soprattutto dopo che il suo personaggio rompe un po' di più con la sua struttura quasi caricaturale dopo pochi episodi. Morck dovrebbe essere "antipatico", un antieroe, un poliziotto fallito ma estremamente talentuoso che lotta con i demoni interiori, ma all'inizio Goode dirige la sua energia sarcastica verso tutti, e alla fine ti ritrovi a roteare gli occhi al cielo ogni volta che lo fa, e questo accade troppo spesso. Fortunatamente, man mano che la serie procede, Morck inizia a dirigere tutta la sua apatia e rabbia verso la risoluzione di questo caso, e la serie quindi prende forma e finisce molto più forte di come inizia.

Goode è assistito da Alexej Manvelov, che fa un lavoro magistrale nei panni di Akram Salim. Come Fares Fares nel film danese tratto dallo stesso romanzo, è l'ancora della storia, il catalizzatore che fa alzare Morck dalla sedia, ed è senza dubbio il personaggio più convincente, vivace e credibile della serie. Anche il resto del cast è all'altezza, dalla psicologa Kelly Macdonald, che interpreta Rachel Irving, e in particolare Chloe Pirrie, che ha il compito molto più fisico e impegnativo di interpretare la vittima, Merrit Lingard.

Il risultato è adeguatamente oscuro, ma anche un po' più facile da digerire rispetto a molte storie poliziesche simili di ispirazione nordica, dove c'è un po' più di spazio per un sorriso, un'osservazione sfacciata o una vera giustizia in un mondo che può sembrare oscuro e deprimente.

Ci voglionoDept. Q alcuni episodi per andare avanti, e anche Goode impiega alcuni episodi per aprire il personaggio di Morck, ma Dept. Q è senza dubbio raccomandabile, e considerando quanto bene finiscono, ci sono tutte le ragioni per tenere d'occhio ciò che gli showrunner dietro di esso escogiteranno dopo.