Ricordate il concetto originale alla base della serie TV basata sul MCU su Disney+? Secret Invasion, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision - L'idea era che avremmo esplorato gli eroi e i personaggi che già conoscevamo, ma in circostanze diverse, e allo stesso tempo avremmo potuto vedere personaggi che non si adattavano ai grandi film presentati attraverso narrazioni ambiziose, complete e basate sulla continuità.

Non è andata così. Che sia perché serie come "Secret Invasion e Falcon and the Winter Soldier sono inciampate al traguardo, o perché l'intero concetto è diventato confuso man mano che c'erano troppi cuochi in cucina, l'avventura della serie di Marvel ha finito per essere non solo un fallimento di per sé, ma potrebbe anche aver contribuito al crollo dei film cinematografici anche tra i fan più devoti.

Ironheart fa parte di questa triste tendenza, mentre Dominique Thorne, che interpreta la determinata, laboriosa e assolutamente affascinante Riri Williams, cerca febbrilmente di liberarsi dalla struttura del formato e si esibisce in solide acrobazie MCU, solo sul piccolo schermo.

Ironheart è generalmente ben recitato, offrendo una cornice relativamente eccitante, e la già citata Thorne è davvero solidamente interpretata, dando alla serie il cuore che batte sotto l'armatura in tutte le scene in cui appare.

Tuttavia, non tutti si comportano altrettanto bene e, sfortunatamente, sembra che creare un cattivo innovativo, riconoscibile ma emozionante sia un compito quasi impossibile per Marvel e compagnia. Parker Robbins, o The Hood, è interpretato da Anthony Ramos, ed è tutto credibile, ma la sua piccola banda di ladri tecnologici, che vomitano cartelli shaka e inveiscono su quanto sia ingiusto il mondo, non sono esattamente intrattenimento di prim'ordine. Anzi. Le scene che coinvolgono questo gruppo eterogeneo di individui apparentemente competenti diventano rapidamente auto-parodie, e rimane così.

Detto questo, Ironheart funziona meglio a livello di scena rispetto a molte altre serie Marvel nella memoria recente. È, ovviamente, estremamente con i piedi per terra, e dopo un mare di serie che rimuovono tutto il soprannaturale, pesanti effetti e... Beh, elementi costosi con il pretesto di raccontare storie più riconoscibili, questo sembra più una scusa povera che una dichiarazione di intenti creativa. Tuttavia, c'è un cuore solido sotto forma di relazione di Riri con la sua amica Natalie, che pulsa per tutta la serie, e qui gli scambi e il ritmo funzionano meglio. Ci sono anche una manciata di scene in cui Riri si scatena come pseudo-Iron Man, e ci sono anche una o due scene in cui Marvel sembra aver investito un po' in effetti CGI significativamente migliori rispetto a prima.

È una fortuna che Thorne sia simpatico come Riri Williams, perché altrimentiIronheart farebbe davvero fatica ad avere qualcosa da dire, ma l'innegabile bisogno del personaggio di essere all'altezza del suo potenziale percepito è un viaggio emozionante. È un peccato che il resto di Ironheart non fiorisca insieme a lei, ma almeno questa è un'introduzione a un eroe che spero davvero, davvero venga catapultato sul palcoscenico più grande.