Foundation: Stagione 3

Apple TV+ ha una gamma di serie originali che nessun altro servizio di streaming può eguagliare. Non è che le produzioni offerte da questa piattaforma siano più grandi o più popolari di altre - poche sarebbero in grado di competere con Stranger Things di Netflix o Prime Video The Lord of the Rings: The Rings of Power - ma che in genere sono costantemente progetti di qualità molto più elevata, spettacoli da cui si esce sia impressionati che divertiti. Di un'armata che abbraccia Severance, Ted Lasso, Slow Horses, Silo, The Morning Show e innumerevoli altri, il gioiello della corona nella collezione di Apple è senza dubbio la serie di fantascienza immensamente sontuosa, complessa e generazionale Foundation.

Per chi non ha familiarità con Foundation, originariamente si tratta di un enorme elenco di romanzi dell'autore Isaac Asimov, una raccolta di racconti che forse sono veramente rivaleggiati solo da Dune. Descrive la lotta dell'umanità per coesistere e sopravvivere in una galassia piena di minacce e dinamiche mutevoli, una linea temporale enormemente complessa che un matematico è riuscito a riassumere e prevedere. Hari Seldon era quest'uomo, un genio che ha deciso che per la pace eterna, l'umanità deve lottare attraverso una serie di momenti significativi, momenti che sono distanti centinaia di anni, portando a una guerra generazionale tra i salvatori eretici di Seldon che vanno Foundation e il tirannico Empire che attualmente detiene il controllo della galassia.

Con un concetto così ampio e ampio, potresti essere preoccupato che Foundation semplicemente non abbia la forza di sostenere il suo peso, e a volte questo sembra il caso. Quando racconti una storia che abbraccia secoli (e alla fine millenni), può diventare una sfida mantenere uno sviluppo equilibrato del personaggio, qualcosa che questo spettacolo tenta di aggirare fondamentalmente reimpostando il cast tra le stagioni. Certo, ci sono una manciata di attori ricorrenti la cui ricorrenza è spiegata in modo significativo, ma ogni volta che esce una nuova stagione, devi andare avanti con la vecchia banda e connetterti con un nuovo gruppo, e questo significa che lo sviluppo del personaggio di ogni stagione fondamentalmente si resetta. Ora, questo è importante da notare perché Foundation ha un livello Game of Thrones di dramma politicizzato e trame interconnesse, una complessa rete di fili narrativi che può essere difficile tenere d'occhio nel migliore dei casi, per non parlare quando si aggiungono anche tonnellate di nuovi personaggi all'equazione ogni 10 episodi. Essenzialmente, il punto che sto cercando di sottolineare è che mentre Foundation funziona bene come stagioni televisive isolate, l'interconnessione tra i diversi periodi chiave del tempo diventa sempre meno d'impatto e rilevante man mano che le stagioni vanno avanti, il che significa in ultima analisi che il vero nucleo di questo show - la lotta contro la completa distruzione - è avvolto da piccole rivalità e sberla frecciatine nei corridoi del palazzo.

Quindi sì, la struttura narrativa e dei dialoghi di Foundation può essere un po' incostante a volte, ma i creatori Josh Friedman e David S. Goyer fanno un ottimo lavoro nel creare personaggi d'impatto e divertenti ogni stagione. È particolarmente impressionante in quanto ci sono solo due personaggi che sono davvero gli stessi nella stagione 3 come lo erano nella stagione 1, con tutti gli altri diversi in un modo o nell'altro, che si tratti di cloni o ologrammi digitalizzati. Quindi, mentre sappiamo cosa aspettarci dal Gaal Dornick di Lou Llobell e dal Demerzel sempre più complesso e rubascena di Laura Birn, il resto del cast deve cambiare il modo in cui opera ogni 10 episodi. Un grande esempio di questo nella terza stagione è Lee Pace, che è passato dall'essere il tiranno di tutti i tiranni come Brother Day nella seconda stagione, ad essere una versione simile a The Dude di Day in questa stagione, presentando un nuovo assaggio di cosa aspettarsi anche da alcuni dei personaggi più importanti.

Indipendentemente da chi guardi dal punto di vista del cast, che si tratti di altre star di ritorno come Jared Harris nei panni di Seldon, Cassian Bilton nei panni di Brother Dawn o Terrence Mann nei panni di Brother Dusk, o nuove aggiunte come il cattivo immediatamente impressionabile e spaventoso di Pilou Asbaek The Mule, le interpretazioni sono al top della gamma e vale la pena celebrarle.

Quando si abbina questo a un alto livello di scenografie e costumi, tecniche di ripresa e uso dell'illuminazione, ed effetti speciali e fisici epici che fanno vergognare la maggior parte delle altre produzioni (dopo tutto, è uno degli spettacoli più costosi in televisione in questo momento), Foundation è l'epitome della fantascienza, una vera meraviglia da cui non vorrai distogliere lo sguardo nemmeno quando sai che ci sono crepe la sua armatura.

E questo è il punto in cui mi trovo ancora con Foundation. Da un lato, ci sono pochi spettacoli che possono competere con la qualità della produzione e la portata che questo mira e in gran parte raggiunge. Ma d'altra parte, man mano che gli episodi scorrono avanti, non posso fare a meno di pensare che la natura stessa di questo show stia perdendo la sua premessa più fondamentale, il fatto che ogni stagione sembra dimenticare il suo scopo centrale di risolvere queste poche ma fondamentali grandi crisi a favore dell'esplorazione e dell'affrontare questioni più banali nel grande schema delle cose. È una grande televisione, non c'è dubbio, e alcuni dei migliori fantascienza che si possono trovare oggi considerando l'irregolarità di universi simili come Star Wars e Star Trek, ma come nel caso di Game of Thrones dove sembrava che White Walkers e il Great Winter fossero più di un ripensamento a volte, Foundation Sembra che stia affrontando una sfida simile ora che la sua terza stagione è nei libri.

