L'Orso: Stagione 4

The Bear è una serie affascinante perché quando è arrivata è diventata un successo immediato e massiccio grazie al suo dramma caotico ma di altissima qualità. Le prime due stagioni sono state piuttosto eccellenti, ma mantenere questo livello di successo è stata una sfida e la terza stagione ha lasciato cadere un po' la palla. La domanda con la recente quarta stagione è se The Bear può tornare in pista e tornare alle sue impressionanti vette.

Dopo aver concluso la stagione 4, non credo che The Bear sia ancora tornato in forma. Potrebbe sembrare che stia per dirvi che questa serie è molto fuori luogo e sul punto di essere evitabile, ma sarebbe completamente falso. The Bear è ancora una televisione fantastica e di qualità, ma la stagione 4, come la stagione 3, non è così buona come quella che è venuta originariamente, e penso che ci siano una manciata di ragioni fondamentali, specialmente in quest'ultimo ciclo di episodi, sul perché.

Per cominciare, The Bear non è mai stato un vero e proprio orologio facile. Questo spettacolo ha trovato il suo posto essendo emotivo, rumoroso, stressante e talvolta scomodo poiché i diversi personaggi si trovano in contrasto tra loro. Questo non è cambiato affatto nella stagione 4, ma sembra che ci sia una maggiore attenzione ai personaggi e meno alla cucina e alle arti culinarie, il che significa che il ritmo sembra più corroborante e impegnativo da digerire poiché ci sono momenti meno rilassati che ruotano attorno alla nascita di un piatto spettacolare. Invece, si torna all'el clasico di urlare e urlare l'uno contro l'altro, o vedere i personaggi affrontare i loro problemi in scene strazianti e oneste che si sentono a disagio da guardare come lo sarebbero se fossi nella stanza con le star che le eseguono dal vivo. È una strana dinamica che è ammirevole e dimostra l'eccellenza di questa serie, ma a volte la rende anche difficile da consumare, e questa stagione è particolarmente offensiva in questo senso in quanto sembra che la miseria sia stata portata a undici.

Questa natura del ritmo e l'inizio di prendere ulteriormente le distanze dal cibo e dalle arti culinarie hanno anche un impatto su molti degli episodi in quanto sembra che The Bear voglia che tu ricordi che è più di un semplice dramma di chef, offrendo episodi simili a spin-off che esplorano la Sydney di Ayo Edibiri e come viene a patti con una decisione importante, o il matrimonio di Tiff di Gillian Jacobs e Frank di Josh Hartnett, per fare gli esempi. Alcuni di questi episodi sono tra i migliori che la stagione offre, sembrando inoltre mostrare che The Bear sta passando da un dramma in cucina a un dramma familiare, e mentre questo ha i suoi vantaggi, sembra anche che stia perdendo un po' del fascino della premessa iniziale lungo la strada.

Ma oltre a questo,The Bear continua ad essere uno degli spettacoli meglio recitati in televisione oggi, offrendo grandi e autentiche interpretazioni dal suo cast principale, che si tratti di Jeremy Allen White, Edibiri o Ebon Moss-Bachrach, o delle varie star di supporto che includono titani della recitazione come Jamie Lee Curtis, che torna nei panni della Donna che ruba la scena ed esigente. Sembra che questa volta abbiano ridimensionato i cameo, tuttavia, poiché oltre al ritorno di Will Poulter e John Mulaney, la grande novità è Brie Larson nei panniSugar di Francie Fak, una controparte fantastica e molto rumorosa di Abby Elliott.

Quindi sì, The Bear è ancora una grande televisione di qualità, ma deve anche tornare alla forma migliore che una volta conoscevamo. Lo sviluppo dei personaggi e le interpretazioni in questo show sono tra i migliori che vedrete in TV, e l'ultimo episodio in particolare è una delle scene singole più emozionanti e impegnative che abbia mai visto fino ad oggi, dimostrando che al centro di questo show c'è ancora l'eccellenza che pochi possono eguagliare. Ma è così divertente e fresco come quello che conoscevamo una volta? Non proprio nei miei libri. C'è una chiara evoluzione e innovazione necessarie nella prossima quinta stagione, qualcosa che il finale della stagione 4 dovrebbe impostare abbastanza bene...