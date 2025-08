HQ

HQ

Sebbene l'obiettivo principale di Marvel Studios ' in questo momento sia The Fantastic Four: First Steps, hanno appena rilasciato Eyes of Wakanda. La serie è composta da quattro episodi, ciascuno della durata di circa 30 minuti, ed è prodotta da Ryan Coogler, tra gli altri, il che segnala che potrebbe essere qualcosa di sostanziale. La premessa è fondamentalmente eccitante: seguiamo gli agenti della forza d'élite segreta del WakandaHatut Zeraze attraverso le epoche storiche, dove rintracciano oggetti in vibranio caduti nelle mani sbagliate. È inteso come una sorta di tour storico attraverso l'influenza nascosta del Wakanda sugli eventi mondiali, e allo stesso tempo un promemoria del perché l'isolamento della nazione è stato necessario ma anche pericoloso.

Non c'è dubbio che Eyes of Wakanda sia una serie davvero elegante.

Visivamente, la serie è impressionante. L'animazione è artistica e stilizzata, con combinazioni di colori e modelli di movimentoAfrofuturism che ricordano i dipinti a mano. Le scene d'azione sono ben coreografate e gli ambienti sono ricchi e vibranti, ed è qui che la serie raggiunge la sua espressione più forte: è costantemente elegante. Purtroppo, la storia non ha lo stesso peso. Sebbene ogni episodio si svolga in un nuovo tempo e ambientazione - dall'antica Creta alla Cina del XV secolo e all'Etiopia del XIX secolo - diventa più una serie di aneddoti che una vera e propria storia.

Annuncio pubblicitario:

Il primo episodio si svolge a Creta, dove l'agente Noni affronta un ex guerriero del Wakanda che ha rubato il vibranio e vuole costruire il suo impero. È un conflitto tematicamente interessante, ma a causa del formato breve, non diventa mai particolarmente drammatico.

Nel secondo episodio, otteniamo un'interpretazione wakandiana della guerra di, in cui una collana di vibranio viene trovata in possesso di Elena di. Nonostante il suo potenziale, sembra più un rapido binario laterale, poiché le idee ci sono, ma non riescono mai a respirare.

Il terzo episodio, ambientato in Cina, è forse il più vivace, grazie in gran parte a una versione più storica di Iron Fist che si presenta e infonde nuova linfa vitale alla serie. La sua interazione con l'agente Basha si distingue e crea un ritmo e un'energia che mancano al resto della serie. Sfortunatamente, è anche finito prima che abbia la possibilità di diventare qualcosa di più.

Il quarto e ultimo episodio ambienta l'azione ad Adua, in Etiopia, durante una battaglia decisiva contro le forze coloniali. Qui, viene fatto un tentativo di legare tutto insieme con un futuro Black Panther e temi più ampi di eredità, responsabilità e disastri futuri, ma anche questo episodio soffre dello stesso problema del resto, poiché è troppo in troppo poco tempo.

Annuncio pubblicitario:

Quattro temi completamente diversi caratterizzano i quattro episodi.

Il problema più grande è il formato stesso. Quattro episodi di mezz'ora non sono sufficienti per raccontare queste storie. La serie è disarticolata e i personaggi rimangono superficiali. Noni, Basha e gli altri personaggi hanno del potenziale, ma non hanno il tempo di trasformarsi in qualcosa di più che agenti simbolici. Alla fine dell'episodio, non hai avuto il tempo di conoscerli e scompaiono con la stessa rapidità con cui sono arrivati. Questo significa anche che i temi, per quanto interessanti possano essere sulla carta, non prendono mai veramente piede. Che si tratti di colonialismo, critica al potere o eredità culturale, rimangono solo accenni piuttosto che storie coinvolgenti.

Anche la connessione con il più ampio universo MCU è vaga. Si dice che la serie si svolga nello stesso mondo dei film, e ci sono cenni a eventi e temi di Black Panther, ma non sembra mai che Eyes of Wakanda giochi un ruolo particolarmente importante nel più ampio corpo di lavoro. Non fornisce alcuna informazione cruciale, non sviluppa personaggi consolidati e non cambia il modo in cui vediamo l'universo nel suo insieme. Per coloro che sperano in qualcosa sulla falsariga di What If...? o qualcosa che approfondisca il posto del Wakanda nel MCU, sarà quindi un'esperienza piuttosto vuota. Si tratta di un'aggiunta piuttosto che di un ulteriore sviluppo.

Sfortunatamente, Iron Fist non può salvare la serie.

C'è da dire, però, che la serie ci prova. Ha idee, una chiara visione visiva e un genuino interesse a portare il Wakanda oltre la regalità e i troni. Ma non ci riesce. È troppo breve, troppo sottile e troppo sfocato. Soprattutto, sembra una serie di idee lanciate che non sono mai veramente maturate in storie finite. Ironia della sorte, questo è ciò che spicca... Nonostante Iron Fist appaia in uno degli episodi, questo mi delude di più perché si può vedere così chiaramente come avrebbe potuto essere la serie, ma quello che otteniamo è solo uno sguardo.

Eyes of Wakanda è un'escursione elegante ma superficiale nel mondo di Marvel. Per i fan dell'estetica del Wakanda o dello stile animato Marvel, potrebbe valere la pena dare un'occhiata, ma chiunque si aspetti qualcosa che aggiunga o cambi l'immagine del MCU probabilmente lascerà la serie abbastanza indifferente.