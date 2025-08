Alien: Earth - Episodi 1 e 2

HQ

Alien: Earth è, più di quasi tutte le altre serie televisive che ho visto negli ultimi anni, estremamente difficile da classificare e individuare criticamente. Sarebbe sempre abbastanza difficile vedere un regista un po' enigmatico, quasi d'autore, come Noah Hawley sulla sedia del regista e dello showrunner in un progetto di Alien, un franchise noto per lasciare che i buoni film vadano sprecati attraverso l'interferenza di produttori, studios e finanziatori.

Ma ora ho visto i primi due episodi, e si è rivelato ancora più complesso di così valutare se Hawley e compagnia hanno davvero colpito nel segno. Una cosa è certa; Alien: Earth non è una televisione "sicura", né la serie manca di ambizione o della sottigliezza che ha reso Fargo così memorabile, per esempio. C'è tutta la "Hawley-ness", ma questo non significa che la serie, sfortunatamente, si liberi magicamente dalle catene che hanno così spesso trattenuto Alien storie.

Alien: Earth si svolge alcuni anni prima dell'originale Alien del 1979, cioè nel 2120. Sì, questo di per sé crea un po' un incubo per la continuità, dal momento che l'equipaggio della Nostromo sembra essere il primo a incontrare il mostro Xenomorfo nel classico di Ridley Scott, ma ora dovremmo credere che non solo molte persone lo abbiano incontrato l'anno prima, ma che abbia persino visitato la Terra, il nostro territorio! Ma questa è la premessa: una nave da ricerca inviata da Yutani ha raccolto cinque specie mortali dagli angoli più remoti dell'universo, ma sulla via del ritorno qualcosa va storto, e invece di consegnare queste specie (di cui il temibile Xeno è solo una), l'astronave si schianta contro New Siam, che è gestita dal concorrente di Yutani Prodigy. Questo accade nello stesso momento in cui Prodigy, guidato dal giovanissimo trilionario Boy Kavalier (interpretato da Samuel Blenkin), ha fatto un importante passo avanti scientifico e ha trovato un modo per trasferire una mente umana in un androide, Questi due eventi sono legati insieme in temi tradizionali come cos'è la coscienza, qual è il ruolo degli esseri umani nell'universo più grande, e tutta l'altra filosofia fantascientifica che di solito segue il caos creato dagli Xenomorfi attraverso le loro furie.

La storia è proprio come dovrebbe essere, se non in termini di pura trama. Vedere queste specie rappresentare improvvisamente una minaccia molto più significativa attraverso la loro permanenza non pianificata sulla Terra in questo contesto crea solo maggiori rischi e un dramma migliore, e lasciare che gli Xenomorfi siano solo una delle tante specie che sono mortali, spaventose e narrativamente indefinite può sembrare disperato, ma funziona bene in questo formato di serie. Inoltre, tutte le interpretazioni centrali sono solide come una roccia, con Kirsh di Timothy Olyphant che merita una menzione speciale per il suo cinismo gelido e calcolato. Sydney Chandler è il primo di questi umani sintetici, androidi con menti "vere", ed è altrettanto presente ed efficace nel suo ritratto della confusa Wendy. Non c'è davvero una performance debole tra loro, ed è chiaro che Hawley comanda le sue truppe con efficienza e senso di ciò che vogliamo davvero vedere.

Eppure non del tutto, perché anche se Alien: Earth offre un sacco di solido dramma dei personaggi, una brillante scenografia retro-futuristica che ignora praticamente tutti gli altri film del franchise tranne l'originale Alien, e una comprensione generale e rispetto per il motivo per cui l'universo Alien è così magico, inciampa in una serie di aree critiche che sono molto difficili da perdonare. Prima di tutto c'è l'introduzione del mostro Xenomorfo stesso, che viene semplicemente ridotto troppo rapidamente a un oggetto di scena dimenticabile. Sì, sono profondamente consapevole che abbiamo visto questo mostro abbastanza volte ormai che la sua presenza e la sua minaccia sono in qualche modo diminuite; Fede Alvarez lo ha capito allungando la suspense al limite assoluto prima di scatenare il mostro, ma qui irrompe semplicemente sulla scena in uno dei primi momenti, e la serie non riesce proprio a riprendersi durante questi primi due episodi, se non altro. Non è un peccato mortale, perché è molto più importante che l'aspetto, la musica e il dramma tra i personaggi umani siano eccitanti, e Hawley lo tiene completamente sotto controllo. Ma allo stesso tempo, non è del tutto positivo che il titolo "Alien" in "Alien: Earth " non sia trattato con più rispetto sullo schermo.

A questo si aggiungono piccoli promemoria del fatto che Hawley potrebbe non essersi completamente allontanato dalle fastidiose interferenze dello studio. Si tratta, ovviamente, solo di speculazioni, ma alcune clip sembrano decisamente scadenti, c'è un inserimento davvero bizzarro di una canzone pop nel primo episodio prima che venga immediatamente svanita, e ci sono cambi di tono e ritmo decisamente strani che non sembrano sottili ma semplicemente distraenti.

Sembra molto: pasticciare nell'introduzione e nel trattamento degli Xenomorfi e piccoli passi falsi che distraggono, ma la verità è che Alien: Earth supera effettivamente questi problemi essendo una miscela piuttosto unica di emozionanti drammi di personaggi che stabilisce rapidamente piattaforme efficaci per solidi scambi tra un cast coinvolto. Questo è mescolato con un aspetto generalmente attraente, un buon punteggio e molto stile. Quindi non ci siamo ancora arrivati; Non è il capolavoro che alcuni avrebbero sperato. Ma lo stile iconico di Hawley è inconfondibile, e Earth è un posto decisamente fantastico per un aspirante fan di Alien per iniziare. Continuerò a guardare gli episodi e riferirò se i problemi minori con il ritmo e il posizionamento degli Xenomorfi diminuiranno o si intensificheranno man mano che la serie procede, ma per ora, sono lieto di riferire che Alien: Earth è tra i migliori Alien progetti. Puoi tirare un sospiro di sollievo.