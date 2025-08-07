Mercoledì: Stagione 2 - Parte 1

HQ

L'immenso successo di Wednesday mi ha sorpreso. Certo, è stata una versione divertente del Addams Family, con Jenna Ortega che ha assolutamente rubato la scena come personaggio principale, ma non l'ho mai trovato una creazione veramente speciale e innovativa, che si è distinta e ha scioccato il mondo nello stesso modo in cui Squid Game ha fatto per Netflix. Un po' come Stranger Things, Wednesday era un'ottima televisione nella migliore delle ipotesi, ma finì per diventare un titano per lo streamer, rivaleggiato solo da Squid Game al suo apice.

È per questo che la seconda stagione di Wednesday arriva con tanta attesa. C'è l'aspettativa che questo spettacolo raggiunga le vette che ha raggiunto una volta, soprattutto perché Netflix sembra aver raddoppiato con un cast ancora più impressionante e piani per un'eventuale terza stagione. Ma solo perché Netflix è fiducioso, significa che Wednesday: Stagione 2 è una visione su appuntamento? A giudicare dalla prima parte di questa stagione, che include solo quattro episodi, sono un po' scettico.

Ora non fraintendetemi, tutte le parti che si sono distinte e hanno impressionato nella prima stagione di Wednesday sono tornate e in piena forza qui. Il set e i costumi sono eccezionali, c'è un'interessante costruzione del mondo che suscita il tuo interesse, e Ortega è un protagonista carismatico e affascinante che incarna Wednesday con grande effetto, eclissando completamente il resto del cast a parte i membri adulti del Addams Family. Parlando di quell'eccentrica ciurma, Catherine Zeta-Jones si inserisce ancora una volta perfettamente nei panni di Morticia, Luis Guzman prospera nei panni di Gomez, Fred Armisen è eccellente nei panni di Fester e Joanna Lumley si mostra promettente nei panni della nonna diWednesday. Isaac Ordonez è utile nei panni di Pugsley, ma non altrettanto efficace come il personaggio come Ortega lo è come protagonista convincente. Il resto del cast è ancora una volta a posto, ma sembra che le inclusioni non abbiano una presenza massiccia rispetto alla banda degli Addams. Quando una mano smembrata diventa una delle star e delle presenze più carismatiche sullo schermo, la dice lunga sul resto dei personaggi... Non per sminuire l'eccellente performance di Thing, ovviamente.

Ma il cast è quello che è va bene ai miei occhi, perché vuoi che il Addams Family rubi la scena e si distingua. Ciò che è meno coinvolgente e più deludente in questa prima serie di episodi è il tema e il dialogo. La natura inquietante e stravagante è stata per lo più spazzata via questa volta, tutto perché Wednesday è ora un eroe, una figura di culto tra gli studenti Nevermore. Non c'è nessun elemento inquietante in cui Wednesday si senta un'estranea, tutti vogliono essere lei e nessuno la teme. Ciò significa che abbiamo meno dialoghi e conversazioni che ti faranno rizzare i capelli e più sulle emozioni e sui tipici drammi adolescenziali. Certo, c'è sempre stato un focus adolescenziale su Wednesday come show, ma ora a volte sembra più una sorta di clone di Riverdale, un tema più attenuato e un po' simile alla serie Percy Jackson di Disney+, e meno come qualcosa di unico e inquietante, come spesso predicano i valori degli Addams.

Certo, c'è un mistero al centro di questo spettacolo che presenta vari elementi macabri, ma non è trasmesso in modo così efficace come la stagione precedente, e francamente sembra che ci sia più attenzione alla consegna di stupidi drammi da scolaretta che alla suspense soprannaturale. E poiché questa seconda stagione vuole chiaramente permettere ad altri personaggi di crescere e fiorire, gran parte degli interessanti sviluppi soprannaturali provengono da personaggi secondari, poiché Wednesday viene messo da parte un po'.

Ancora una volta, non è una brutta serie TV in nessun senso, solo che non è una visione su appuntamento come molti vi avrebbero detto sulla prima stagione. È una televisione perfettamente mediocre che ha i suoi alti e bassi, motivi per celebrarla e motivi per sospirare in modo udibile, per lo più associati al suo dramma a buon mercato e infantile. C'è la speranza che la seconda parte, che si estende su otto episodi (il doppio rispetto alla Parte 1) mostri un chiaro segno di miglioramento, ma in questo momento, se siete stanchi di quel dramma adolescenziale in stile CW è difficile dire cheWednesday la Stagione 2 farà molto per mantenere il vostro interesse. Andate a vedere i film degli anni '90, invece, perché sono ancora le migliori rappresentazioni del Addams Family.