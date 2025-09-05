Mercoledì: Stagione 2 - Parte 2

HQ

Anche se non si può contestare il successo di Wednesday, credo fermamente che ci sia una discussione su come questo show interpreti il materiale di Addams Family. Certo, Jenna Ortega interpreta un eccellente Wednesday Addams che sembra il più autentico possibile, ma questa versione del personaggio esiste in un mondo che sembra estraneo a ciò che ci aspettiamo dall'universo Addams. Nei miei pensieri sulla prima metà della seconda stagione, ho detto che sembra che Wednesday sia più un tentativo di diventare un altro Riverdale, e mentre la seconda metà della seconda stagione ha alcune trame migliori e più interessanti, non posso fare a meno di pensare che questa opinione sia vera.

Non fraintendetemi, ci sono molte cose che questo spettacolo fa bene, la maggior parte delle quali riguarda l'eccellente scuola gotica e spettrale di Nevermore Academy e la banda Addams Family stessa. La scuola sembra una versione inquietante e stravagante di Hogwarts, e la famiglia principale si presenta come ben interpretata e ben interpretata, con loro che rubano sempre la scena quando fanno apparizioni. E vale la pena dire che alcuni dei personaggi che sono stati introdotti in questo secondo round di episodi prendono una forma migliore in questa seconda metà della stagione, in particolare quello di Steve BuscePrincipal Dort mi, che assume un ruolo molto più malvagio, in cui i suoi fili narrativi si formano in qualcosa di più contorto. Allo stesso modo, lo stesso si può dire dei diversi Hydes e Pugsley zombie, e di come questi siano tutti collegati ai genitori Addams Family e al loro passato a Nevermore. Ancora una volta, tutto prende una forma più grande man mano che gli episodi vanno avanti, formandosi in qualcosa di più interessante e mirato, e posso apprezzarlo.

Ma detto questo, c'è così tanto in questo spettacolo che francamente non sembra riflettere i valori Addams Family. Esibizioni estese di danza pop, una maggiore enfasi sui personaggi secondari che francamente non sono abbastanza interessanti da mantenere la loro attenzione, cameo che non aggiungono molto al tutto più ampio, e la natura strana del nucleo Addams che è saturata dal sole e dagli arcobaleni che irradiano da alcuni degli altri Nevermore studenti...

Si può obiettare che forse non sono il nucleo demografico di Wednesday, ma allo stesso tempo, non sto chiedendo che lo show sia oscuro e deprimente, come un Coraline live-action, non posso fare a meno di pensare che Wednesday prospererebbe ed eccellerebbe se si appoggiasse di più alla natura contorta e inquietante che abbiamo saputo aspettarci dalla troupe di Addams nel corso degli anni. Dal momento che è fortemente coinvolto nel progetto, mettiamola nei termini di Tim Burton: Wednesday dovrebbe essere più Beetlejuice e meno Alice Through the Looking Glass.

Dato che lo show ci ha dato due anni interi della vita di Wednesday a Nevermore, forse è il momento, come nel caso dei giovani personaggi di Riverdale, che la figlia di Addams cresca e forse questo porterà ad alcune trame e momenti più autenticamente Addams, Fili narrativi che iniziano a essere presi in giro alla fine della seconda stagione. Anche se questo non diventa realtà, ci sono ancora abbastanza fondi dietro questo spettacolo che rimarrai costantemente soddisfatto dalla fantastica scenografia, dagli eccellenti costumi, dal cast stellare, dall'alta qualità della produzione e dagli effetti speciali utili. È una bella televisione, non c'è dubbio, ma non osa mai essere molto di più.

Per farla breve, se non avete ancora recuperato Wednesday, consolatevi con il fatto che gli ultimi quattro episodi della Stagione 2 hanno alcune trame migliori, anche se ci sono momenti che sono così anti-Addams in tema che potreste voler farli avanzare velocemente fino a quando non sono finiti. Oh, e ancora una volta, il personaggio migliore spesso finisce per essere una mano mozzata, fatene quello che volete...