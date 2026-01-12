Netflix è diventata la vera e propria casa dello streaming di tutto ciò che riguarda il mistero e il giallo di omicidio. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery è stato il debutto di grande profilo alla fine del 2025 e questo gennaio lo amplierà con Agatha Christie's Seven Dials. Ma tra questi due progetti c'è una serie thriller più cruda e cupa, una serie chiamata His & Hers che riunisce Tessa Thompson e Jon Bernthal come duo principale.

Se consumi una buona quantità di thriller gialli e omicidi, His & Hers potrebbe sembrarti piuttosto familiare fin dall'inizio. C'è una cittadina rurale americana abitata da un cast di personaggi in conflitto che nascondono segreti. C'è un omicidio raccapricciante e raccapricciante che si complica dal fatto che il detective che indaga, ha legami che potrebbero incriminarlo se venisse fuori. Quindi, è lui l'assassino?

Questa domanda può sembrare rudimentale e lineare, ma è anche la sua più grande forzaHis & Hers perché questa serie non lascia mai sfuggire il suo assassino. Hai dubbi e sospetti, ma solo quando il castello di carte inizia a crollare nelle fasi finali vedi il quadro completo per quello che è. E anche così, è accurato...? His & Hers forse non cerca di riscrivere o sfidare le norme di questo genere, ma opera efficacemente entro i limiti e i limiti del segmento, offrendo una storia avvincente e ferocemente divertente che ti terrà con il fiato sospeso.

Thompson e Bernthal si dimostrano una coppia di primo piano efficace, anche se non si può negare che Thompson brilli più di Bernthal sotto molti aspetti.Punisher La caratteristica personalità burbera e il tono roco della protagonista funzionano come detective Jack Harper, ma non corrisponde del tutto alla persona manipolatrice ed emotivamente spezzata del personaggio della giornalista Anna Andrews interpretata da Thompson. Lo stesso si può dire del resto del cast, dato che Thompson appare più efficace nel suo ruolo rispetto agli altri con cui condivide lo schermo.

Uno degli aspetti che His & Hers va davvero lodato è il ritmo e il fatto che non si prolunghi troppo o non faccia perdere tempo allo spettatore. Parliamo di sei episodi con una durata di circa 40 minuti e questo significa che non resti mai troppo a riflettere su un solo sviluppo o punto della trama e vieni spesso sorpreso quando accadono eventi importanti. È una serie ben scolpita che fa sentire ogni minuto che vi dedichi un valore significativo, cosa che una serie televisiva non può sempre dire.

Si potrebbe sostenere che manca una vasta gamma di personaggi carismatici che catturano la tua attenzione e che, a causa della natura più concisa, alcuni degli sviluppi narrativi più emotivi e strazianti non ricevono il tempo necessario per essere sprofondati. Ma nel complesso, His & Hers appare come una serie thriller forte che coinvolgerà e intratterrà i fan che cercano qualcosa da guardare questo gennaio.

