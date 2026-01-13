A Knight of the Seven Kingdoms - Stagione 1

HQ

Non si può negare che il mondo di Westeros scolpito in Game of Thrones di HBO sia guidato dalla politica. Che si tratti della serie principale Game of Thrones o di House of the Dragon, questa è una situazione politica ambientata su uno sfondo fantasy. Il motivo per cui lo menziono è che A Knight of the Seven Kingdoms è un po' diverso e forse non è ciò che chi non conosce il materiale originale si aspetta.

Per cominciare, non ha la stessa portata di controllo. Mentre gli altri show di questo mondo si svolgono in tutto il mondo fantasy di Westeros e oltre, A Knight of the Seven Kingdoms si limita a una sola città e a un'area per questa prima stagione. Elimina anche i lunghi episodi di un'ora e le stagioni con otto o più episodi. Invece, abbiamo capitoli più concisi che raramente superano il traguardo dei 40 minuti, con solo sei episodi in totale. Mentre molte stagioni delle altre serie possono sembrare lunghe avventure che ti trascinano su e giù Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms appare più come uno studio intimo dei personaggi con alcuni elementi di design meno familiari. Questo è senza dubbio dovuto al materiale di partenza più breve, quindi non si può fare a meno di apprezzare che abbiano scelto un setup su scala più ridotta invece di arricchirlo con inutili dettagli per rispettare i tempi di esecuzione tradizionali.

Game of Thrones e House of the Dragon sono affari molto seri. Non c'è molto spazio per risate e gioie, con l'umorismo spesso soggiogato a arguti scambi tra i signori e i nobili della terra. La storia esiste praticamente esclusivamente in una pentola a pressione, una casa fatta di dinamite pronta a esplodere. A Knight of the Seven Kingdoms elimina questo per offrire invece la storia di Dunk e Egg. Dunk è un nessuno, un cavaliere d'onorevole e gentile che cerca di farsi strada nel regno, mentre Egg è il suo nuovo scudiero che si rivela più problematico del previsto. È questa dinamica che compone il corpo di questa serie, vedendo come la resilienza e l'onore indissolubili di un uomo lo mettano in grande tumulto.

È una situazione insolita per chi non ha esperienza e per chi conosce solo la versione HBO di Westeros. Si potrebbe sostenere che sia troppo personale e privo di ambizione, e che ci siano umorismo e sfumature comiche che sminuiscono la crudeltà più ampia che viviamo in questo mondo fantastico. Si potrebbe sostenere che il design politico più represso tolga il brivido a questo regno e che passare da draghi in guerra a signori in giostra sia una regressione. Ma direi anche che quello che otteniamo qui sembra più autentico e reale. L'attenzione è meno sugli 'dei' Targaryen (anche se i Targaryen costituiscono naturalmente una parte importante della trama) e più su personalità familiari e archetipi di personaggi, e questo significa che A Knight of the Seven Kingdoms in realtà appare più medievale che fantastico e mitico.

Questa natura cambia con il progredire della serie, con la prima metà della stagione che sembra più simile a A Knight's Tale e la seconda più tradizionale Game of Thrones a causa delle difficoltà della famiglia Targaryen che nuovamente ostacolano. Ma per tutto il tempo ci ritroviamo a godere della scrittura, dei dialoghi e delle interpretazioni eccellenti di questo mondo, dove non ci si accorge mai davvero di quante poche battaglie e scene d'azione siano offerte, poiché ogni momento è abbastanza avvincente e pieno di carisma da farti semplicemente apprezzare tornare in questo mondo.

Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sono anch'essi una buona coppia come protagonista di Dunk e Egg, ma si nota che i personaggi che spiccano davvero sono alcuni dei signori di supporto più eccentrici. Daniel Ings, per esempio, brilla come Ser Lyonel Baratheon, mentre Finn Bennett, Bertie Carvel, Henry Ashton e Sam Spruell danno vita ai vari membri della famiglia Targaryen con un effetto grande e spesso frustrante. È un cast carismatico ma non uno in cui si senta il bisogno di ricordare alberi genealogici che coprono centinaia di individui per avere una speranza di tenere sotto controllo i fili narrativi ampi e sovrapposti, come avviene in Game of Thrones e House of the Dragon.

Ma, per farla breve, A Knight of the Seven Kingdoms si riduce a poche cose. C'è la qualità della produzione e l'attenzione ai dettagli che sono tra le migliori che ci siano. Non troverai molte serie meglio realizzate in televisione di quelle che HBO offre per questo universo. Poi c'è l'eccellente narrazione e i dialoghi, che cattureranno la tua attenzione e ti faranno desiderare di più. Ma oltre a questo abbiamo anche il tema diverso al centro della serie, l'impostazione più personale e con i piedi per terra, usando umorismo più umano e umile, e facendo meno affidamento su frecciatine da tribunale. Questa serie è molto lontana dal vedere Cersei Lannister giù un calice di vino mentre insulta la virilità di un signore o vedere Rhaenyra cavalcare in battaglia sul drago Syrax. È fangoso, sporco, è una storia che si svolge dall'altra parte dei binari rispetto al tradizionale Game of Thrones, e se ti va bene scambiare le aule di tribunale con gli olmi, ti divertirai molto (anche se poco) con A Knight of the Seven Kingdoms.