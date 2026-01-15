Agatha Christie's Seven Dials

HQ

Sebbene Rian Johnson e Daniel Craig stiano lavorando duramente per introdurre il classico sottogenere 'chi l'ha fatto' a un pubblico più moderno, si potrebbe comunque sostenere che, nel panorama più ampio dell'intrattenimento, sia un genere che si distingue per la sua assenza, nonostante il fatto che un'intera serie o film costruito attorno a un unico crimine centrale sembri perfettamente adatto ai nostri tempi moderni, dove sembra che le serie TV in particolare vengano guardate quasi in sessione plenaria, e dove il discorso online è cruciale per il successo continuo di una serie.

Broadchurch il creatore Chris Chibnall sembra essere d'accordo. Attraverso la serie menzionata, ha già affrontato omicidi e indagini di polizia, e ora sta affrontando un classico di Agatha Christie, Seven Dials, un romanzo che all'epoca era piuttosto controverso perché l'autrice rompeva con il suo stile tradizionale e raccontava una storia più ampia che non si trattava solo di un singolo omicidio, quasi irrisolvibile.

HQ

Il romanzo è stato trasformato in tre episodi ciascuno di poco più di un'ora, una decisione curiosa che fa sì che questa storia si trovi rapidamente incastrata tra il ritmo e la struttura della trama più coerenti di un film e la struttura più metodica e approfondita di una serie. In Inghilterra, nel 1925, una famiglia aristocratica organizza una grande e pomposa festa, che si conclude con la morte di un giovane del Foreign Office in circostanze misteriose. Questo mette la tenace e sensata Eileen Brent (chiamata Bundle ), interpretata da una competente Mia McKenna Bruce, sulle tracce di una cospirazione più grande, e riceve un aiuto da Martin Freeman come Superintendent Battle.

Annuncio pubblicitario:

Rivelare di più sarebbe un peccato, poiché l'indagine metodica, passo dopo passo, e lo svelamento di una rete di bugie e prove sono il cuore pulsante di qualsiasi giallo criminale. Purtroppo, questo particolare giallo è praticamente morto all'arrivo.

Non ci sono interpretazioni particolarmente scarse in sé, ma dal Battle leggermente goffo di Freeman al Lady Caterham un po' indifferente Seven Dials di Helena Bonham Carter, l'inizio sufficientemente tagliente si affievolisce rapidamente con eventi che sembrano sparati come pallini, disgiunti e irrilevanti. Non stiamo parlando di fili separati che si intrecciano nel tempo in una narrazione efficace; No, stiamo parlando di confusione stilistica; Scene imbarazzanti che possono far avanzare la trama centrale, ma ti lasciano perplesso.

Bundle ha un legame personale con gli omicidi commessi, e il suo zelo e la sua determinazione sono ammirevoli, ma tutto intorno a lei sembra un po' casuale, ed è difficile capire, per praticamente tutte e tre le ore, di cosa si tratti tutto questo. Una formula per una lega metallica più resistente che potrebbe significare molto per la futura guerra inglese, il trauma post-Prima Guerra Mondiale, un ordine segreto, i tre episodi devono coprire molto in un tempo relativamente breve e, grazie a un ritmo confuso, che forse è più un errore di Christie che quello dello showrunner Chibnall, sembra affrettato e approssimativo. Diversi omicidi sono trattati in modo tipico di un giallo giù, con un cast limitato di personaggi e un focus su domande aperte e indagini metodiche, mentre uno viene completamente dimenticato, e solo in un singolo caso c'è uno sviluppo reale passo dopo passo verso un vero climax.

Annuncio pubblicitario:

Finisce con una conclusione umida, dove non ti restano domande aperte, ma in cui non sei mai stato sorpreso da una metodologia efficace, spiegazioni entusiasmanti e giustificanti o anche solo da un singolo momento 'aha'. Nonostante le migliori intenzioni di McKenna Bruce, Seven Dials perde ogni slancio a metà e da quel momento in poi non riesce a sorprendere o impressionare.