Se guardi molta televisione terrestre e visiti reti liberamente accessibili che non sono collegate a streamer, probabilmente conosci bene i tipi di polizieschi e detective che spesso arrivano. Almeno nel Regno Unito, ogni sera sembra offrire il prossimo episodio di una serie acclamata e amata o la prima di qualcosa di rivoluzionario, ma se si studia questa tendenza a livello macro, è innegabile che ognuno di questi show sia costruito con la stessa formula. È sicuro e le persone sanno cosa aspettarsi da loro (pur rimanendo sorprese dai loro tipici colpi di scena) e quindi il formato funziona anche se può essere difficile entusiasmarsi per nuovi eventi, almeno dal mio punto di vista. Eppure eccomi qui a sfogarmi e dirvi che Under Salt Marsh merita una visione...

Ancora una volta, questa è una serie che è nata praticamente direttamente da quella formula. Seguiamo un detective assegnato a un caso in un villaggio rurale gallese, la morte di un bambino in circostanze sospette, un corpo scoperto da un'insegnante locale che, per caso, ha legami profondi e contrastanti con il villaggio, la sua gente e il detective del caso. Da qui, troviamo le tradizionali prove e tribolazioni, con informazioni dettagliate e dettagli che vengono trasmessi allo spettatore in modo episodico, dove ogni episodio tende a concludersi con uno sviluppo rivoluzionario, polarizzante e scioccante che ti fa desiderare disperato di scoprire cosa succederà dopo. Non è affatto rivoluzionario, ma Under Salt Marsh ha almeno la dimensione extra del fatto che il villaggio in questione si trova sulla costa gallese in un'area ad alto rischio di alluvioni, resa molto peggiorata dall'imminente arrivo di una enorme tempesta transatlantica che cancellerà ogni prova e renderà il caso praticamente insolvibile.

Quindi i nostri intrepidi eroi si trovano almeno a correre contro il tempo in una situazione che non ruota attorno alle tradizioni di genere di altre vite in gioco. È una prospettiva e una premessa leggermente più fresche, non rivoluzionaria in alcun senso, ma va bene così perché dove Under Salt Marsh brilla davvero è nelle interpretazioni e nella narrazione affilata come un rasoio.

Annuncio pubblicitario:

Per prima cosa, Kelly Reilly è brillante nel ruolo principale di Jackie Ellis. Ruba la scena e offre una performance sfumata ed emotivamente profonda. È un personaggio creato per avere strati che vengono spesso svelati per presentare dettagli nuovi e coinvolgenti, e questo si riflette nel suo protagonista maschile del detective Eric Bull interpretato da Rafe Spall. Segreti su segreti, questa è la dinamica che questi due offrono allo spettatore ed è una dinamica che ti farà desiderare di saperne di più e desideroso di vedere altri episodi.

Allo stesso modo, la narrazione e il modo in cui è strutturata sono incredibilmente compatti. C'è la morte chiave e straziante al centro, ma è legata a un miserabili mistero passato che ha scosso il villaggio, e rafforzata da legami e relazioni nascoste che uniscono gli abitanti della città in modi inaspettati. Ancora una volta, è una storia che non tradisce mai i suoi segreti, non ti fa mai sentire come se avessi decifrato il codice, e funziona così bene grazie al numero limitato di episodi e al ritmo bilanciato.

Quindi, anche se potresti guardare i primi 20 minuti di Under Salt Marsh e avere la sensazione di averci già vissuto, questa non appare come una serie thriller poliziesca generica e familiare, dato che ogni parte sembra semplicemente scolpita e ritoccata in modo fine. Non rimarrai deluso da questa avvincente serie drammatica.