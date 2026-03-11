One Piece: Stagione 2

HQ

Quando ho trovato lavoro in un negozio di geek a Oslo, c'era una grande sezione con manga che spesso guardavo con interesse. Nel corso degli anni, ho comprato innumerevoli volumi di Attack on Titan, Full Metal Alchemist, Fairy Tale e One Piece, tra gli altri. Ho quindi seguito Monkey D. Luffy in forma di cartone animato per molti anni, e anche se non ho letto tutti i più di 100 volumi manga - né visto una frazione dei più di 1.100 episodi anime - ho comunque seguito Luffy, Zoro, Usopp, Sanji e Nami, che compongono i Pirati del Cappello di Paglia, in molte avventure divertenti. Sono passati poco più di due anni e mezzo da quando li abbiamo conosciuti in formato live-action su Netflix, e potete leggere la nostra recensione della prima stagione qui.

Ora tutta la banda è tornata. Il viaggio dal Mare Blu Orientale alla famigerata Grand Line iniziò nella prima stagione, ma allo stesso tempo c'erano molte presentazioni e altre cose da affrontare. Quindi, con l'inizio della seconda stagione, possiamo dire che il viaggio sta sia iniziando davvero che, soprattutto, prendendo ritmo. Comodamente, Luffy e il gruppo fanno una prima tappa anticipata a Loguetown per prepararsi seriamente al pericoloso viaggio che li porterà su Reverse Mountain e infine alla Grand Line, dove si svolge la seconda stagione. Diventa rapidamente chiaro che la seconda stagione alza sia il ritmo che i livelli di produzione di qualche livello, ed è un viaggio davvero divertente da seguire.

Il design delle location è fantastico, ed è chiaro che Netflix ha investito molti soldi nella produzione della serie.

La mia prima idea su tutto questo è che è un po' come vivere un gioco di ruolo giapponese. Una specie di viaggio on the road... Scusa, gita in barca, dove seguiamo questa strana banda nel loro viaggio da un'isola all'altra. Ogni tappa comporta naturalmente avventure e pericoli di vario tipo, dove i pericoli si nascondono nei luoghi visitati e, essendo pirati, sono anche ricercati, con grande gioia del carismatico, eccentrico e ingenuo capitano Luffy. Il ritmo è veloce e, anche se la formula stessa è piuttosto prevedibile nel modo in cui gli episodi si seguono, dopo i primi due episodi sono completamente convinto. La prima metà di questa stagione è incredibilmente affascinante e divertente sotto ogni aspetto, e nonostante alcune sequenze d'azione piuttosto ripetitive e approcci simili al progredire del viaggio, non perde mai il cuore o il ritmo.

Tuttavia, inizia a vacillare un po' nella seconda metà della stagione, come se il famoso problema degli episodi un po' troppo lunghi venisse tirato fuori troppo spesso. Allo stesso tempo, ci sono molte storie e personaggi da presentare e da avere spazio, e non è sempre possibile raggiungere un equilibrio perfetto. Eventi un po' simili si accumulano uno sopra l'altro, e per quanto sia divertente vedere Luffy brandire le braccia di gomma o Zoro mostrare le sue abilità con la spada, diventa un po' troppo ripetitivo.

Per fortuna, One Piece ha una grande galleria di personaggi colorati da mescolare e abbinare, dove nessuna acconciatura, outfit o trucco è troppo folle per essere integrata. Certo, a volte è un po' un avvertimento per il cosplay, ma lo compri quando tutto il resto è progettato in modo così folle. I telefoni sono enormi lumache, uno dei nuovi protagonisti va costantemente in giro con due sigari all'angolo della bocca e il resto nelle tasche della giacca. Incontriamo giganti e animali parlanti, e sia eroi che villain gridano i nomi dei loro attacchi speciali prima di giustiziarli... Sì, spero tu abbia capito il punto. One Piece è fantasia in ogni modo magico immaginabile e devi cercare di ignorare il fatto che alcune cose sembrano un po' ridicole, perché è così che stanno e dovrebbero essere, e io mi lascio coinvolgere da tutta la follia che succede. One Piece è una pillola felice sotto molti aspetti, dalle splendide immagini ai personaggi, dal design degli ambienti e, soprattutto, funziona molto bene.

Chopper appare ed è adorabile!

Già nella prima stagione, la maggior parte delle persone, me compreso, era soddisfatta di come appariva e di quanto fosse effettivamente divertente. Spesso penso che funzioni ancora meglio nella seconda stagione. Per molti versi, penso che questo sia il massimo che si possa ottenere quando si traduce tutto dal cartone animato alla "realtà". Certo, bisogna fare cambiamenti e tagliare eventi, ma è chiaro che c'è un materiale di partenza fantastico da cui attingere e che si tratta di far funzionare tutto in questo formato. Per la maggior parte, è così, con poche eccezioni riguardanti il ritmo e alcuni personaggi tendono a sparire per lunghi periodi come se non sapessero davvero cosa farne tutti.

Nel complesso, però, è molto giocosa, affascinante, e dopo aver visto gli otto episodi della seconda stagione (tutti della durata di circa un'ora) in un solo giorno, mi sembra davvero di aver vissuto e fatto parte di un'avventura incredibilmente grandiosa. Quando sono scesi i titoli di coda dell'ultimo episodio, c'è stata una cosa in particolare che mi ha reso molto felice, ed è che la serie è stata rinnovata per una terza stagione. Certo, l'attesa sarà lunga, ma non vedo l'ora di vivere altre avventure in alto mare.