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Ti ricordi la prima mezz'ora di Us di Jordan Peele? Voglio dire, prima cercava disperatamente di importi una spiegazione piuttosto a mala, irrealistica e assolutamente ridicola della logica interna del film. No, la prima mezz'ora passa davvero senza cloni inquietanti, ma solo un nodo crescente allo stomaco che dice alla protagonista, Lupita Nyong'o, che qualcosa è... sbagliato. Quel "Something Very Bad is Going to Happen ".

Sì, cito questo esempio perché è esattamente il tipo di suspense che crea Haley Z. Boston. Boston ha costruito tutta la sua serie horror in otto parti attorno a - questa è la base centrale su cui si costruisce tutta l'esperienza - la tua consapevolezza intrinseca che qualcosa di terribile sta per accadere, ma non sai quando succederà, né come sarà quando accadrà. Lo sai, i personaggi no, questa è l'anatomia della premessa, e questa premessa dura almeno sette ore.

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Something Very Bad is Going to Happen è una serie Netflix di otto episodi creata da Boston e prodotta, tra gli altri, dai creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer. Seguiamo Rachel Harkin (interpretata da Camila Morrone), che deve sposare Nicky Cunningham (interpretato da Adam DiMarco) dopo una settimana di serie, mentre viaggiano insieme verso la villa estiva fortificata della sua ricca famiglia per incontrare i suoi parenti eccentrici prima del matrimonio imminente. Rivelare di più rovinerebbe davvero sia l'emozione di vedere questi eventi svolgersi lentamente, sia il mistero intrinseco di sapere che "Something Very Bad is Going to Happen, senza riuscire davvero a contestualizzare quella conoscenza o collocarla in un quadro comprensibile.

Credimi, però, quando dico che Boston dirige il suo cast (che include, tra gli altri, l'inesperto attore danese Zlatko Burić) alla perfezione assoluta. Jennifer Jason Leigh offre ancora una volta una lezione magistrale, così come Morrone, che, nei panni di Rachel, offre esattamente la combinazione di ancora emotiva e mistero necessaria per mantenere l'interesse dello spettatore per tutta la durata.

Boston generalmente trae ispirazione da Ari Aster, Jordan Peele e forse persino Mike Flanagan, dato che la suspense è molto più alta rispetto all'horror adrenalinico e reale, e così lascia che la telecamera indugia un po' più a lungo di quanto si possa trovare a tuo agio e tende anche a far parlare i personaggi direttamente all'obiettivo, quasi in stile FPV, per aumentare la tensione e quel nodo allo stomaco di cui sopra menzionato, che cresce sempre di più man mano che gli episodi si svolgono.

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La serie è supportata da un design di produzione assolutamente brillante dall'inizio alla fine, dove si pone un vero focus sui contrasti di illuminazione e sulla chimica dei colori nitida, il che rende la serie infinitamente più costosa di quanto non fosse in realtà. Unito ai paesaggi sonori ardenti del compositore Colin Stetson, qui si trova una dose tagliente di horror.

L'unico vero difetto qui è che otto episodi di circa 50 minuti ciascuno allungano la storia, la suspense efficace e l'intera struttura fino al limite. È impressionante di per sé che arrivino così lontano, ma è difficile ignorare che la serie probabilmente avrebbe beneficiato di un formato miniserie di, diciamo, quattro o cinque episodi.

Detto questo, Something Very Bad is Going to Happen è uno dei progetti horror più efficaci di Netflix da molto tempo, e annuncia una brillante carriera per Boston come creatore e showrunner.