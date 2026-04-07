Star Wars: Maul - Shadow Lord - Episodi 1 & 2

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Anche se sarò uno dei primi ad ammettere che Star Wars è in una sorta di orario creativo, concentrandosi troppo su un periodo molto specifico e piuttosto breve nonostante abbia a disposizione un'intera galassia e una linea temporale di opportunità, questa è tanto una verità quanto il fatto che, Un po' contraddittorio, c'è ancora un enorme potenziale da sfruttare in questa parte altrimenti più concisa del mito di Star Wars. Star Wars: Maul - Shadow Lord sembra sicuramente essere un altro ottimo esempio di questa seconda verità.

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Il quadro è dipinto su una tela già usata molte volte prima. Il periodo è tra gli Episodi 3 e 4, un momento in cui l'Impero continua a conquistare la galassia, spostando e sconvolgendo il clima politico e socio-economico. Qualsiasi fan di Star Wars conosce questo periodo e questa premessa, e lo stesso si può dire anche del nostro 'eroe' in quest'ultima storia. Maul è tornato, abbandonando il Darth e diventando più un boss del crimine, come abbiamo sperimentato in The Clone Wars e in altri progetti animati post-Phantom Minace. Come Maul ha dovuto ricomporsi dopo aver combattuto Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi tanti anni fa, qui vediamo l'ex Signore dei Sith ricostruire la sua rete criminale dopo che tutto è crollato alla fine di The Clone Wars, un'impresa che sta affrontando mentre lavora anche alle prossime fasi dei suoi piani per vendicarsi di Darth Sidious (l'Imperatore). E questa è fondamentalmente la premessa su cui sembra concentrarsi Maul - Shadow Lord; vendetta e rinascita.

In un certo senso è una struttura narrativa ammirevole perché non cade nella trappola del modello di Star Wars piuttosto abusato che vediamo altrove. Ancora una volta, non c'è un vero eroe in questa storia (a meno che non si contino alcuni personaggi secondari) e la trama non riguarda il bene contro il male. Questo è più un Boardwalk Empire o un Mob Land che un tradizionale Star Wars, e forse questa è la sua forza più grande.

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È anche chiaramente una serie animata di Star Wars a tema più maturo. I più giovani saranno comunque tranquilli da guardare, ovviamente, ma c'è molto di più per i fan più grandi e esperti da apprezzare e apprezzare davvero, a differenza di quanto spesso inventato in The Bad Batch, per esempio, dove sembrava che alcuni fili narrativi fossero pensati per insegnare una lezione al bambino invece di essere semplicemente fantascienza d'azione divertente.

Inoltre, avendo Maul come protagonista, otteniamo un buon equilibrio tra spade laser e azione che usa la Forza, senza che questo si estenda nella categoria della serie che è tutta incentrata sui Jedi e i Sith, o che non parla affatto di loro. È una via di mezzo, e anche se questo potrebbe cambiare con l'arrivo di altri episodi, allo stesso modo c'è un equilibrio divertente e rinfrescante.

Star Wars ha sempre offerto una grande direzione artistica e scene d'azione, e qui non si perde il colpo. C'è anche una grande quantità di aura e carisma in ciò che viene presentato in questa serie, una visione artistica e diretta che ti fa comprendere gli attributi chiave dei personaggi principali senza doverli conoscere molto. Non fraintendetemi, ci sono ancora molte delle sempre presenti 'trappole' o 'tradizioni' di Star Wars, come alcuni dicono, tra cui avere un compagno droide eccentrico (piuttosto sadico in questo caso), un personaggio che funge da puro divertimento comico e un prodotto Bathos, e uno stile di animazione che inizia a sembrare un po' troppo prevedibile e abusato. Quindi non è affatto perfetto, ma ci sono molte cose che Maul - Shadow Lord ha già fatto bene finora.

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Quindi un'apertura solida senza dubbio. Speriamo che la serie riesca a mantenere questo livello di qualità mentre arrivano gli altri episodi, offrendo infine un finale memorabile ed emozionante in tempo per il Giorno di Star Wars.