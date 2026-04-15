Margo's Got Money Troubles: Stagione 1

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Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman e Nicole Kidman, tutti protagonisti di uno show scritto per la televisione da David E. Kelley di Big Little Lies e Presumed Innocent. Sulla carta, Margo's Got Money Troubles sembra un successo certo, soprattutto se si aggiunge a questa equazione il pedigree di serie che tendiamo a ricevere da Apple TV. Eppure, c'è qualcosa in questa serie che non mi ha colpito del tutto.

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La premessa di Margo's Got Money Troubles è in realtà piuttosto semplice, poiché seguiamo una giovane donna che dà il titolo al titolo, che dopo aver dato alla luce il suo primo figlio si rende conto che la vita è lontana dal sole e dagli arcobaleni. I datori di lavoro non possono rischiare con il personale indisponibile, l'istruzione superiore non offrirà le stesse opportunità a chi ha persone a carico neonatali e, nonostante tutto questo, le bollette devono essere pagate. Così Margo si rivolge a OnlyFans ed esplora il mondo dell'intrattenimento per adulti per arrivare a fine mese, una decisione che porta a ogni sorta di problemi aggiuntivi con la sua famiglia e con quella del padre assente del bambino.

Se lo metti così, Margo's Got Money Troubles non sembra una serie molto 'divertente', che è in parte la mia prima critica alla serie. Questo progetto è definito una dramedy, ma i momenti di puro umorismo sono radi, poiché invece ti ritrovi semplicemente intrappolato in un ring emotivo, assistendo a Margo che viene colpita da una raffica di pugni della realtà. La trama più matura ed emotivamente complessa potrebbe sembrare un incidente d'auto comico in attesa di accadere, ma se restiamo fedelmente all'Apple TV, progetti come Shrinking dimostrano che episodi difficili e fili narrativi possono ancora servire da base per un umorismo coinvolgente. Margo's Got Money Troubles non ce l'ha davvero.

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Certo, è molto meglio se lo giudichi secondo i parametri di un dramma, perché così troviamo la storia di una giovane donna che affronta le sfide della maternità. Da questo punto di vista, la premessa e la struttura funzionano meglio, soprattutto quando la Margo di Fanning è supportata dal cast principale e più ampio, sia sua madre Shyanne, interpretata da Pfeiffer, sia suo padre, Jinx, interpretato da Offerman. Quando tutti questi elementi si uniscono e si vede come la famiglia estraniata si unisce e si unisce, c'è uno spettacolo più sostanzioso e divertente da celebrare.

Allo stesso modo, su questo fronte, i momenti che ti fanno provare la maggiore quantità di emozione arrivano nelle scene più intense, che siano in tribunale, nelle cappelle nuziali o magari anche durante i tradimenti. La famiglia di Margo è complicata e imperfetta quanto una famiglia possa esserlo, e vedere come si adatta a ogni problema, e come questo influenzi il sostentamento del suo bambino, Bodhi, è senza dubbio l'elemento più forte di questa serie.

Detto ciò, quando sei in viaggio con questi personaggi, non puoi fare a meno di sentirti disconnesso da loro a causa di quanto semplici persone protagoniste sembrino egoistiche. Margo scatta contro le sue coinquiline frustrate dell'università perché sono arrabbiate perché ha portato un neonato nella loro casa comune e si aspettano che vadano tutto bene senza mai chiedere loro un parere... Aggiungi a questo i problemi del padre tossicodipendente, la madre poco di supporto e i problemi del nuovo marito altamente religioso con la situazione, e alla fine si ottengono una serie di fili narrativi in cui non puoi fare a meno di sentire che il cast principale è il più egoista della storia più ampia. È un'impostazione insolita e rende i momenti davvero duri meno impattanti, poiché sei meno connesso a questi protagonisti a causa della loro moralità discutibile.

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Certo, c'è la qualità distintiva e la sensazione premium che tutti i progetti Apple TV tendono a offrire, e il cast fa esattamente ciò che ci si aspetterebbe da loro per gli archetipi di personaggi che hanno ricevuto loro. Ma nel complesso, Margo's Got Money Troubles è sembrato una serie che non mi è piaciuto esattamente guardare. Non c'è nulla di male in una trama difficile e complessa, ma deve essere gestita in modo che si percepisca un senso di umanità da qualche parte, e in questa serie sembra che derivi dal neonato e da come ogni decisione venga presumibilmente presa per il suo benessere, anche se ogni decisione è radicata in un tale egoismo da corrompere francamente le intenzioni pure.

Per farla breve, Margo's Got Money Troubles è una serie in conflitto, con abbastanza potenziale e talento da mantenere la testa fuori dall'acqua, anche se sotto la superficie ci sono correnti più preoccupanti.