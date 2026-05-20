The Boys: Stagione 5

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Si è parlato molto di questa ultima stagione di The Boys. Alcuni fan sembrano davvero delusi da come è stato assemblato quest'ultimo gruppo di episodi, mentre altri si sono semplicemente divertiti con il viaggio. Come fan di The Boys, sono da qualche parte nel mezzo, soprattutto ora che ho visto come la stagione si è conclusa con il suo grande e ampio finale. È piuttosto evidente che ci sono stati episodi forti e altri decisamente irrilevanti, e alla fine sembra che questa conclusione sia forse la più disconnessa che la serie abbia mai vissuta.

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Il finale in sé è stato piuttosto forte e ha offerto un episodio che forse è ciò che i fan di The Boys si aspettavano da questa serie durante tutta la stagione. Personaggi amati e noti hanno incontrato il loro creatore, gli eroi hanno guadagnato i loro fiori, i cattivi la loro dannazione e, in generale, abbiamo potuto assistere a un'ora divertente di televisione. Ma questo mette anche in evidenza il problema che The Boys ha affrontato con la quinta stagione, perché, sebbene non ci sia mai stato dubbio sulla qualità della produzione, sulla sua satira sulla società moderna (in particolare sugli Stati Uniti), o anche solo su come sviluppa i suoi personaggi, quest'ultimo giro di episodi è sembrato una montagna russa per tutte le ragioni sbagliate.

Quello che intendo è che chiunque abbia mai fatto una montagna russa sa che di solito i momenti prima dell'emozione e del divertimento sono pieni di pochissimo. Aspetti mentre i carrelli delle montagne russe vengono trasportati su per una ripida pendenza, un male necessario per il divertimento che segua. Ma una buona montagna russa maschererà questi momenti mediocre dietro scene spettacolari e l'uso dell'ambiente, facendoti esplodere nei momenti di pausa tra urla e gridi di brivido. The Boys non fa affatto questo durante la quinta stagione. Ci sono interi episodi riempitivi che ti fanno sbadigliare e desiderare che il tempo passasse più in fretta, spesso cercando di mascherare la noia con l'uso tipico della serie di comportamenti edonistici scioccanti e piuttosto disgustosi. Ma siamo già alla cinque stagioni e questo tipo di comportamento non ha lo stesso effetto di prima, piuttosto sembra più parte dei mobili, se vogliamo. Alla fine, le parti meno ispirate della narrazione più ampia finiscono, beh... Poco ispirato e dimenticabile, una descrizione che si potrebbe attribuire a due o tre episodi di tutta questa stagione di otto episodi.

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Ancora una volta, ci sono altri episodi e momenti che continuano a risaltare, momenti in cui The Boys funziona a pieno regime e continua a eccellere e intrattenere. Più spesso che no, questo deriva dalle relazioni sempre entusiasmanti tra i suoi personaggi chiave, che siano Homelander di Anthony Starr, Billy Butcher di Karl Urban, Kimiko di Karen Fukuhara, o volti ancora più nuovi come il Soldatino di Jensen Ackles - che forse è la miglior interpretazione/personaggio che questa serie abbia da offrire in questo momento. The Boys è una serie che dà il meglio di sé quando queste relazioni sono lasciate sbocciare al centro della scena, anche se alcune delle relazioni o personaggi meno interessanti continuano a essere un peso che frena la serie. Starlight di Erin Moriarty, per esempio, non porta esattamente molto in questa stagione, il che delude un po' considerando quanto fosse cruciale il movimento sociale del personaggio per la costruzione del mondo più ampio.

The Boys è una serie con così tanto potenziale, sia in senso narrativo più ampio che nel worldbuilding, ma anche nel suo modo più satirico e comico. Quando è in forma, è televisione e intrattenimento eccellenti, una vera boccata d'aria fresca per la palla altrimenti piuttosto prevedibile dei media sui supereroi che oggi viene diffusa da quasi tutti gli altri giganti della produzione. Ma il problema è che The Boys è anche incoerente, e episodio per episodio semplicemente non sai se ti aspetta una sorpresa o una cacca.

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Ecco perché trovo questa stagione finale conflittuale, perché ci sono momenti in cui amo ogni secondo della visione della serie, ma quando ripenso agli episodi che hanno costituito la quinta stagione, non riesco nemmeno a individuare molti momenti memorabili e spiccati. Questo ultimo gruppo di episodi non ha i colpi di scena della prima stagione, la satira e l'umorismo eccezionali della seconda stagione, l'eccezionale sfarzo di Herogasm della terza stagione o le ampie ripercussioni della quarta stagione. Sembra semplicemente un punto di commettimento più sicuro per uno show che prima non si preoccupava di ciò che tu o io pensavamo di come si comportava. The Boys è passato dall'essere l'incarnazione di Billy Butcher a un Homelander tremante, e sebbene quest'ultimo gruppo di episodi non sia affatto una cattiva televisione, di certo non è nemmeno il migliore che la serie abbia mai fatto.