Clarkson's Farm: Stagione 5

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Potresti pensare che il piedistallo su cui stiamo mettendo Clarkson's Farm sia immeritato. Forse semplicemente non sopporti la persona di Jeremy Clarkson, e per la ragione piuttosto ovvia: sei completamente scoraggiato da un programma così legato a chi è, a ciò che pensa e a come si comporta con gli altri.

Ammetto che il mio legame con il programma è in parte personale e, curiosamente, esiste relativamente indipendentemente dalla mia opinione sul suo periodo come conduttore di Top Gear e The Grand Tour. Mi è capitato di guardarlo con il mio compagno nell'estate del 2021 su un portatile nel nostro letto, mentre nostro figlio piccolo, di appena un anno, aveva finalmente iniziato a dormire regolarmente, e da allora, le nuove stagioni ogni singola estate segnano il passare del tempo, un'opportunità per fermarsi e dire; "Accidenti, è Clarkson's Farm di nuovo tempo"?

La connessione è più profonda di così. Proprio come molti probabilmente hanno già sperimentato con i documentari reality, dove qualcosa viene costruito e mantenuto, ti investisti nel benessere di queste persone e inizi a provare un legame strano e fraterno con loro, perché la comprensione delle loro vite, dei loro annessi e delle crisi che aggiungono pepe alla vita, finisce per essere molto più potente di quanto si possa pensare.

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Clarkson's Farm è un programma sciocco su un ex presentatore televisivo che improvvisamente si rende conto che ciò che vuole davvero fare per il resto della sua vita è coltivare, prendersi cura degli animali e arricchire la vita del villaggio circostante (sia culturalmente, ma ovviamente anche economicamente). Non si tratta solo di Clarkson stesso, ma delle persone che lo aiutano, e anche qui nella quinta stagione, il ritorno è benvenuto, soprattutto perché il passare del tempo non ha cambiato fondamentalmente la premessa del programma o il modo in cui è costruito.

Sì, Clarkson prova trattori a guida autonoma, agricoltori da tutta l'Inghilterra protestano a Londra contro le nuove misure fiscali che gli costeranno caro, e il suo pub relativamente nuovo si trova ad affrontare ogni sorta di problemi. Stanno accadendo cose nuove e diverse, ma il concetto, il quadro, rimane invariato. Quello che ci è permesso, ancora una volta, è stare seduti come una mosca sul muro mentre persone sciocche cercano di fare del loro meglio e mantenere una casa di campagna inglese semi-grande - tutto qui.

In realtà è un complimento. Ho già scritto che questa premessa sembra, in un certo senso, inesauribile, perché sono così istintivamente coinvolta in come andranno a finire le cose. Sia io, la mia metà migliore e persino amici siamo rimasti incollati allo schermo per vedere come Clarkson affronta una nuova malattia tra le pecore inglesi chiamata "Bluetongue", o se il vialetto del pub sia stato gravemente colpito da una tempesta. Sembra banale, è banale, ma risulta infinitamente divertente e significativo.

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A un certo punto, i The Corrs suonano al pub di Clarkson, e la mia ragazza ha detto, sorpresa, che ne era stata commossa. È assolutamente folle, e ci siamo risi a crepapelle, ma è quello che Clarkson's Farm, per qualche motivo inspiegabile, riesce a fare, e anche ora, dopo cinque stagioni, non capisco nemmeno io stesso perché la serie abbia tanto potere che ha.

Tuttavia, ci sono piccoli cambiamenti al formato dello show. Clarkson e il suo assistente Kaleb si recano nei Paesi Bassi per indagare se l'agricoltura possa diventare più efficiente e sostenibile in futuro, e qui lo show passa dal suo quadro tradizionale a una sorta di commento sulle molte difficoltà del settore agricolo. Rimane, tuttavia, ancorata alla loro dinamica personale piuttosto piacevole, ed è quindi divertente indipendentemente dal contesto. Per quanto riguarda se sia davvero autentico, beh, questa è la grande domanda, e i programmi di Clarkson si sono sempre presentati come autentici, anche se in sottofondo si nascondono un pesante montaggio e messa in scena. Ma d'altra parte; "se non è rotto"... A destra?

Ci sono piccoli problemi qua e là. Alcuni aspetti non sembrano più autentici come una volta, e Clarkson's Farm potrebbero finire per perdere autenticità col passare del tempo. Non è più credibile che a Kaleb non piaccia viaggiare fuori Chipping Norton quando sappiamo che ha partecipato a un tour nazionale di stand-up, per esempio. Ma d'altra parte, devo dire che Clarkson's Farm è brillantemente realizzato dall'inizio alla fine, e non vedo l'ora di vedere come io e la mia ragazza saremo invecchiati quando uscirà la sesta stagione tra un anno - cioè, se Clarkson stesso vorrà fare di più.