Serious Sam: Shatterverse offre una rivisitazione multiversale sull'amato universo

Giovedì, Sam "Serious" Stone era tornato di nuovo, pronto ancora una volta ad affrontare Mental. Questa volta in Serious Sam: Shatterverse. Sembra un progetto che mira a rivoluzionare sia la serie di giochi che il suo universo. La premessa è breve, ma promettente:

"In questo nuovo capitolo, cinque Sam di un universo alternativo devono unirsi, lavorare insieme e salvare lo Shatterverse dalle buffonate dell'antagonista divino della serie, Mental. I cinque Sam, ognuno con abilità uniche, devono affrontare orde di nemici feroci sfruttando un ricco arsenale di armi potenti. Fedele alla Serious Sam, sembra un divertimento fantastico."

Indubbiamente un'idea divertente. Il primo trailer offre uno scorcio di ciò che verrà: ambienti caotici che passano da una dimensione all'altra, nemici assurdi e un ritmo d'azione davvero carico di adrenalina. Come al solito, lo potete trovare qui sotto.

Serious Sam: Shatterverse arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Se lo acquisti per l'ecosistema Xbox, è Play Anywhere ed è incluso anche con Game Pass.