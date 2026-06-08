Serious Sam torna nel PC Gaming Show con un nuovo sguardo allo Shatterverse

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Anche se non conosciamo ancora la data precisa di lancio del gioco, lo sviluppatore Behaviour Interactive e l'editore Devolver Digital hanno appena fatto un'apparizione al PC Gaming Show, dove la coppia ha presentato uno sguardo nuovo a Serious Sam: Shatterverse.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S più avanti nel 2026, l'ultimo trailer di gameplay mette in luce l'azione sopra le righe e mostra come questo progetto porti una svolta roguelite alla serie di lunga durata, che quest'anno celebra il suo 25º anniversario.

Progettato per concentrarsi sul gameplay cooperativo in cui fino a cinque giocatori possono unirsi per attraversare universi mutevoli, il trailer mette anche in luce i cinque luogotenenti malvagi al centro dell'esperienza, cinque nefasti che Sam e le sue altre versioni di dimensioni diverse dovranno superare.

Con questo trailer in mente, ci viene anche detto che le iscrizioni sono ormai aperte per chi è interessato a testare il gioco tramite Steam in un playtest iniziale, che continuerà a influenzare il gioco prima del suo lancio entro la fine dell'anno.